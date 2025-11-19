Belen Rodriguez, lo scatto senza veli nella notte: chi si nascondeva dietro la fotocamera

Lo scatto notturno senza veli di Belen Rodriguez nasconde un dettaglio inaspettato: ecco chi c’era davvero con lei.

Nelle ultime ore una foto apparsa nelle Instagram Stories di Belen Rodriguez ha riacceso l’attenzione dei social. Dopo aver chiarito, di recente, il suo stato sentimentale, la showgirl argentina si è resa protagonista di uno scatto notturno, intimo, che ha immediatamente attirato lo sguardo dei follower per il suo tono sensuale e per un dettaglio che non è passato inosservato: il tag di una persona poco conosciuta al grande pubblico. Belen, infatti, si è mostrata in versione “senza veli”, pubblicando un’immagine che ha lasciato aperti più interrogativi che risposte, soprattutto su chi si trovasse con lei al momento della foto.

Belen Rodriguez e lo scatto “senza veli”: il dettaglio che incuriosisce i fan

La foto, pubblicata nella notte tra il 18 e il 19 novembre, ritrae Belen Rodriguez quasi senza veli, mentre indossa solo uno slip, comprendo il seno con un braccio e tenendo con l’altro il telefono. A catturare l’attenzione è stato il tag accanto all’immagine: Fais Margherita. Il nome non è nuovo nel mondo dei vip, ma in molti si sono chiesti chi fosse davvero la donna presente con la showgirl in quel momento.

Belén Rodríguez – www.donnaglamour.it

In tanti hanno considerato lo scatto sexy di Belen Rodriguez come una provocazione o un mistero sentimentale, accendendo così la curiosità sul lato più privato della showgirl. La verità, tuttavia, è ben diversa. A svelarla è stato proprio il tag presente nello stesso scatto notturno, passato in secondo piano rispetto al fisico mozzafiato dell’argentina.

Chi è Margherita Fais, la professionista dietro la foto

Dietro la foto senza veli di Belen Rodriguez, infatti, si cela Margherita Fais, una massaggiatrice professionista, beauty therapist e naturopata con migliaia di follower, già nota per lavorare con numerosi personaggi dello spettacolo. Oltre alla Rodriguez, tra i nomi che compaiono sul suo profilo ci sono Giulia De Lellis, Zoe Cristofoli, Paola Di Benedetto e altre celebrità. I suoi trattamenti, spesso svolti tra Milano, Londra, Roma e Dubai, sono diventati un marchio riconoscibile.

Nel 2024 la rivista spagnola HOLA aveva descritto i suoi massaggi come “speciali e personalizzati”. Fais, che ha lasciato la Sardegna sette anni fa per trasferirsi a Milano, aveva raccontato sui social il suo percorso professionale con parole molto chiare: “Felice dei miei piccoli traguardi. Ho lasciato la mia amata Sardegna sette anni fa… non avevo idea del come sarebbe cambiata velocemente la mia vita”, scriveva un anno fa. Il mistero dietro lo scatto di Belen, dunque, è stato ben presto svelato…