“È la donna che stuzzica”: Eva Herzigova indispettisce Fagnani a Belve, la verità sul flirt con DiCaprio

Eva Herzigova accende gli animi a Belve con una frase. Le rivelazioni sul flirt con Leonardo DiCaprio e la verità sul tradimento che fece scandalo.

Eva Herzigova, una delle top model più iconiche degli anni ’90, è pronta a raccontarsi senza filtri nella nuova puntata di Belve di oggi 18 novembre. Un faccia a faccia con Francesca Fagnani che riporta alla luce vecchie indiscrezioni, episodi dolorosi e verità mai davvero chiarite. Tra amori chiacchierati, immagini del passato difficili da scrollarsi di dosso e domande dirette, la supermodella apre il cassetto dei ricordi mostrando un lato fragile e sorprendentemente onesto. E non mancano rivelazioni su un celebre attore di Hollywood…

L’incontro con Leonardo DiCaprio

Fin dall’inizio, la Fagnani entra nel vivo: quel presunto flirt con Leonardo DiCaprio che per anni ha riempito i tabloid. “Era già finito il mio matrimonio. Con DiCaprio c’è stato un incontro, simpatico, dai…”, ammette Eva Herzigova senza filtri, con un sorriso che dice più di mille spiegazioni. Non un vero amore, ma un momento che comunque fece scatenare la stampa internazionale.

Si torna poi al mito delle top model anni ’90: Cindy, Naomi, Claudia, Linda, Kate… e lei, Eva, parte di un’epoca d’oro che ancora oggi rimane insuperata. “Le modelle di oggi non sono modelle di Instagram”, afferma senza esitazioni.

Eva Herzigova

Inevitabile poi il riferimento alla pubblicità che la rese una star mondiale: il celebre reggiseno che fece il giro del pianeta. “Non ti rendi conto quando sta succedendo. Però mi sono resa conto che quell’immagine sarebbe stato difficile toglierla di dosso”, racconta, nonostante le difficoltà ad “uscire da questo aspetto molto commerciale”.

Il tradimento, le foto scandalo e la scelta di Eva Herzigova

Nella parte finale, Francesca Fagnani riporta alla luce le foto che, nel 2011, ritraevano il marito Gregorio Marsiaj con un’altra donna a Praga. Un episodio doloroso, che all’epoca fece il giro dei media. Oggi, Eva Herzigova racconta come riuscì a superarlo: “Trovo che, soprattutto se ci sono dei figli, uno deve combattere. Per foto così non vale la pena rompere qualcosa di più importante”.

Poi la domanda più scomoda: il tradimento è qualcosa che lei contempla in una relazione? La modella risponde senza girarci intorno: “È la donna che sceglie sempre di stuzzicare e l’uomo in quel momento è debole”. Una frase che accende immediatamente il confronto, con la Fagnani che ribatte: “Però la donna tentatrice e l’uomo vittima della tentazione non corrisponde alla realtà!”. Un finale di Belve acceso, che promette di far discutere e che rende l’intervista una delle più attese dell’intera stagione.