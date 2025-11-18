E’ sempre Cartabianca: come partecipare tra il pubblico al talk show della Berlinguer

Come partecipare come pubblico a E’ sempre Cartabianca? La Berlinguer e il suo staff accettano candidature.

E’ sempre Cartabianca riscuote sempre ottimi ascolti. Il merito, inutile nasconderlo, è anche dei dibattiti che si creano tra la conduttrice Bianca Berlinguer e l’ospite fisso Mauro Corona. Se volete assistere a una puntata dal vivo, sappiate che è possibile: scopriamo come partecipare come pubblico.

E’ sempre Cartabianca: come partecipare come pubblico

Nonostante il passaggio dalla Rai a Mediaset, Cartabianca continua a riscuotere il consenso dei telespettatori. Al timone c’è sempre lei, Bianca Berlinguer, così come l’ospite d’eccellenza, ossia Mauro Corona. Gli altri protagonisti si alternano di puntata in puntata, in base agli argomenti che vengono trattati. Un talk show che affronta le tematiche più disparate, ma sempre connesse con i fatti più eclatanti dell’attualità e della politica.

Se desiderate assistere dal vivo a E’ sempre Cartabianca, sappiate che la Berlinguer e il suo staff accettano autocandidature per far parte del pubblico. Due le modalità di richiesta: si può inviare una email all’indirizzo cartabianca@parterre.tv, oppure si può telefonare al numero 3335924788.

Dove si registra E’ sempre Cartabianca?

Realizzato dalla testata giornalistica Videonews, Cartabianca va in onda in diretta tutti i martedì, su Rete 4, alle ore 21:20 circa. Il programma si registra presso lo studio 1 del Centro Safa Palatino di Roma, situato in Piazza Santi Giovanni e Paolo numero 8. Si tratta del centro di produzione televisiva di Mediaset, dove vengono girati quasi tutti i format di informazione delle reti del Gruppo.

Il Biscione, inoltre, possiede il Centro di Produzione Mediaset di Cologno Monzese, il Centro Titanus Elios di Roma e il Technology Operative Center di Segrate. In passato, il Centro Safa Palatino di Roma era soprattutto uno stabilimento cinematografico, ma ha ospitato anche trasmissioni di successo come Non è la Rai. La trasformazione in sede dei programmi di informazione è avvenuta intorno agli anni Duemila.