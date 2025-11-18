“Ci fai schifo, tutti hanno capito cosa sei”: il manager di Luis Sal asfalta Fedez

Il manager di Luis Sal, Riccardo Vignola, attacca Fedez con accuse pesantissime: ecco le sue dichiarazioni dopo gli attacchi del rapper.

Dopo le pesanti accuse rivolte da Fedez, la tensione tra Luis Sal e il noto rapper raggiunge un nuovo, drammatico picco. A scendere in campo con parole durissime è ora Riccardo Vignola, manager dello youtuber ed ex socio dell’artista, che attraverso le sue storie di Instagram ha dipinto un ritratto feroce e spietato del rapper, trasformando una lite tra podcast in una guerra personale senza esclusione di colpi.

Le pesantissime accuse del manager di Luis Sal

Riccardo Vignola ha usato toni diretti, iniziando la sua arringa con un secco “Ci fai schifo“. Il manager ha accusato Fedez di averli portati in tribunale, denigrati e di aver usato il suo potere e la sua influenza per creare loro ostacoli.

Secondo Vignola, il rapper avrebbe agito in modo infantile, con “pianti e paturnie da 16enne solo e abbandonato ormai da chiunque“. L’attacco non si è fermato alla sfera personale, ma ha toccato anche quella legale ed economica.

L’accusa specifica contro l’ex marito di Chiara Ferragni è quella di aver “continuato a chiedere soldi/percentuali/soldi derivati da sponsor e provato in ogni modo a metterci i bastoni tra le ruote, oltre a farci perdere un sacco di tempo e a dire cazzate su Luis“.

La stoccata contro Fedez

Oltre alle questioni economiche e giudiziarie, Riccardo Vignola ha colpito al cuore l’immagine pubblica di Fedez. Secondo il manager, il rapper non sarebbe più circondato da amici sinceri, al punto che: “Non sai più chi dissare nelle canzoni, non ti dà retta neanche il tuo cane e tutti hanno capito cosa sei e quanto faccia ca..re come essere umano“.

La critica più feroce, tuttavia, ha riguardato il rapporto con il suo pubblico. Il manager di Luis Sal ha affermato che i follower non amerebbero Fedez per la sua arte, ma solo per il gossip che genera.

“Il tuo pubblico non ama te, ama il gossip, ama commentare sotto le m*e che dici e devi continuamente alimentarlo per far sì che il fuoco non si spenga“, ha dichiarato. Infine, ha concluso il suo intervento: “Io lo ammetto eh, noi non siamo bravi come te a fare questo gioco perché non siamo come te per fortuna e in questo vincerai sempre tu in quanto a numeri e riscontro, ma almeno una pizza o un viaggio con i miei amici io posso farmelo“.