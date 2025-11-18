“Sembra Enrico Papi”: Gabriel Garko e il caso ritocchini dopo l’ultima apparizione TV, la replica del conduttore

Gabriel Garko a Tù Sì Que Vales torna al centro delle discussioni sui suoi presunti ritocchini: lo paragonano a Enrico Papi e il conduttore risponde sui social.

Non è la prima volta che i presunti ritocchini di Gabriel Garko diventano oggetto di discussione, nonostante l’attore abbia recentemente raccontato di condurre una nuova vita tranquilla in campagna. Sabato 15 novembre, durante la puntata di Tù Sì Que Vales, ha partecipato a un’esibizione insieme a Luciana Littizzetto, ballando sulle note del musical Grease. Sui social l’attenzione si è subito spostata su un dettaglio: per molti utenti, l’attore torinese somigliava in modo sorprendente a Enrico Papi. E la reazione del conduttore non si è fatta attendere.

La coreografia di Gabriel Garko a Tù Sì Que Vales

Gabriel Garko ha preso parte alla puntata in onda il 15 novembre, come riportato da Today, cimentandosi in una coreografia sulle note di Grease insieme alla comica torinese Luciana Littizzetto.

Prima di iniziare, la Littizzetto ha commentato con ironia: “Sono qua, penso che ho studiato e mi sono laureato e ora, con un crollo verticale, mi tocca ballare con Garko. Ma non mi lamento, siamo entrambi di Torino“. Dopo la battuta, i due sono saliti sul palco, ballando sulle scale centrali.

Durante l’esibizione, l’attore è apparso più disinvolto, mentre la comica sembrava meno a suo agio. Un’impressione confermata anche da Maria De Filippi, che ha scherzato dicendo: “Lui è bravo, tu ti facevi i fatti tuoi“.

La somiglianza con Enrico Papi e la replica del conduttore

Subito dopo la messa in onda della puntata, sui social sono comparsi numerosi commenti che mettevano in evidenza una presunta somiglianza tra Gabriel Garko ed Enrico Papi. “Gabriel Garko è diventato Enrico Papi”, ha scritto una spettatrice. Altri utenti hanno confermato la sensazione: “Pare Enrico Papi“, si legge in altri post.

Il conduttore ha deciso di unirsi al gioco condividendo uno di questi tweet accompagnato da un collage fotografico. Dal suo profilo ufficiale su X, seguito da 7.800 persone, ha commentato semplicemente: “Mooooseca“, con il suo inconfondibile tono ironico.