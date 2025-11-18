Marcelo Burlon sposa il compagno: nozze da sogno e Achille Lauro come testimone d’eccezione

Marcelo Burlon ha sposato il compagno a Milano con una cerimonia da sogno: atmosfera glamour, emozioni e un testimone d’eccezione che ha sorpreso tutti.

Milano, nelle ultime ore, è diventata teatro di un evento che ha catturato l’attenzione del mondo della moda e non solo. Una cerimonia elegante ma fuori dagli schemi, celebrata sotto una pioggia che ha reso l’atmosfera ancora più cinematografica. A convolare a nozze è stato Marcelo Burlon, uno dei personaggi più influenti della scena fashion contemporanea, circondato da amici illustri, dettagli ricercati e un tocco di follia creativa che ha lasciato il segno. Un matrimonio che ha unito stile, affetti e una dichiarazione d’amore condivisa con la città, ma soprattutto un testimone di nozze specialissimo…

Marcelo Burlon e il sì a Palazzo Reale

Lo stilista argentino Marcelo Burlon ha detto sì a Bratislav Tasic nella splendida cornice della Sala degli Specchi di Palazzo Reale. Nel corso della giornata, lo stilista ha voluto condividere un messaggio bellissimo, scegliendo le parole della canzone “Todo cambia” di Mercedes Sosa, aggiungendo poi un pensiero personale di ringraziamento per chi ha contribuito a rendere la cerimonia speciale. “Grazie all’assessore Tommaso Sacchi per aver officiato la nostra unione”, ha scritto, rivolgendosi anche ai testimoni, agli amici e parenti presenti.

Tra le dediche più dolci, quella ai loro tre cani: “Reina, Noa e Kosta, i nostri figli preziosi”, definiti membri ufficiali della famiglia, partecipi all’unione civile proprio come gli sposi. Un grazie speciale anche a Moschino, che ha firmato gli abiti su misura pensati per la coppia.

Achille Lauro testimone di nozze

L’unione tra Marcelo Burlon ed il compagno ha visto la presenza di un testimone d’eccezione: Achille Lauro. Una presenza tutt’altro che casuale, considerato che proprio Burlon è stato tra le prime figure a credere nel talento dell’artista, contribuendo a lanciarne la carriera anni fa.

Il momento più sorprendente è arrivato dopo il sì. Terminata la celebrazione, gli sposi si sono spostati al ristorante Giacomo Arengario, affacciato direttamente sul Duomo. Qui, invece del classico taglio della torta riservato agli invitati, Marcelo Burlon e Bratislav Tasic hanno deciso di coinvolgere l’intera città, lanciando dal grande terrazzo petali e fiori ai passanti e trasformando piazza Duomo in una scena da film.