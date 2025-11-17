Fedez torna all’attacco contro Luis Sal e svela cosa ci sarebbe davvero dietro la denuncia per plagio. Documenti letti in diretta, accuse e una frase che riaccende lo scontro.

Negli ultimi giorni si è riaccesa una delle fratture più discusse del web italiano, quella che vede protagonisti Fedez e l’ex amico Luis Sal. Nella nuova puntata del podcast Pulp Podcast, è tornato alla ribalta un conflitto che sembrava essersi ormai assestato, ma che invece ha svelato nuove eclatanti rivelazioni, tra documenti letti in diretta e accuse reciproche. Una vicenda che mette sul tavolo rapporti professionali, progetti condivisi e – soprattutto – una denuncia che, per chi l’ha ascoltata, lascia aperte molte domande.

La denuncia e le accuse sul nuovo progetto

A far riesplodere il caso è stata l’ultima puntata di Pulp Podcast, in cui Fedez e Mr. Marra hanno deciso di affrontare apertamente la questione. A leggere il documento di denuncia è stato proprio Mr. Marra, che, scorrendo le pagine, ha dato voce alle accuse presentate da Luis Sal nei confronti dell’ex amico e socio.

Secondo la denuncia, il nuovo progetto condotto da Fedez sarebbe un vero e proprio plagio di Muschio Selvaggio: stessi temi politici, scelta simile degli ospiti, perfino un’impostazione ritenuta troppo vicina al format originale. Ma il rapper non ha esitato a respingere punto per punto quelle affermazioni, svelando dettagli che, fino ad ora, non erano mai stati raccontati con tanta precisione.

Luis Sal

Sul tema politico, Fedez è stato netto: “A Muschio Selvaggio Luis non ha mai voluto affrontare argomenti politici”, ha svelato. Uno dei passaggi più discussi è quello relativo alla citazione di Patrizia Aldrovandi, madre di Federico Aldrovandi, indicata nella denuncia come esempio di ospite “copiato” dal nuovo format. Ma Fedez ha chiarito che quella puntata non è mai avvenuta durante la collaborazione con Luis, né in Pulp Podcast, smontando così le accuse.

Il colpo finale di Fedez a Luis Sal

Nell’ultimo segmento della puntata, però, è arrivato l’attacco più diretto. Fedez non ha utilizzato mezzi termini e ha puntato il dito contro le motivazioni che, a suo dire, avrebbero spinto Luis Sal ad avviare un’azione legale. “Se tu non eri quello interessato al denaro, perché vieni a cagarci il c*zzo a noi? Tu di tutto questo non hai il minimo merito… Devi fare pace col tuo rapporto con i soldi”, ha dichiarato senza filtri, sostenendo che dietro la denuncia non ci sarebbe alcun reale motivo legato a diritti sul format, ma soltanto l’interesse economico dell’ex socio.

Secondo Fedez, Luis Sal avrebbe rivendicato una parte dei guadagni di un progetto al quale non avrebbe più partecipato da tempo e sul quale, nella visione del rapper, non avrebbe alcuna paternità nella versione attuale. Una presa di posizione dura, che riapre una frattura già profondissima e che ora approderà nelle aule giudiziarie, dove si stabilirà quale delle due parti abbia davvero ragione.