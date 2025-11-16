“Perché così tante falsità su di me”: Laura Pausini smentisce la presunta condizione per Sanremo

Laura Pausini interviene su X per smentire le voci su una presunta “condizione” legata al Festival di Sanremo 2026.

Dopo l’accusa pubblica della cugina dopo la morte di Ettore Pausini, lo zio 78enne, Laura Pausini è tornata a parlare sui social, ma per difendersi da un’altra polemica. Nei giorni scorsi, infatti, si è diffusa una voce secondo cui la cantante avrebbe posto come condizione per partecipare al Festival di Sanremo 2026, al fianco di Carlo Conti, quella di essere l’unica co-conduttrice donna sul palco. Una notizia che l’artista ha definito falsa, rispondendo direttamente a un utente su X.

Il nuovo album di Laura Pausini e il duetto con Yami Safdie

Il chiarimento della cantante, come riportato da Fanoage, è arrivato nello stesso giorno dellìuscita di “Eso y más”, un duetto con la cantante argentina Yami Safdie. Il brano sarà presente nel prossimo album “Io canto 2“, che prosegue il progetto iniziato anni fa con reinterpretazioni di brani celebri amati da Laura Pausini.

“Yami è una cantante argentina che ha iniziato la sua carriera pubblicando cover sui social network… sì! avete letto bene, cover. Ci unisce questa stessa passione!” ha scritto sui social per presentare il singolo.

“Perché così tante falsità su di me”

La presunta “condizione” posta dalla cantante per partecipare al Festival di Sanremo era stata diffusa dal settimanale Oggi, ma Laura Pausini ha deciso di chiarire tutto pubblicamente. In risposta a un tweet che criticava chi crede a queste ricostruzioni, la cantante ha scritto: “Nel giorno in cui esco con un duetto con una donna poi perché si inventano queste cattiverie? Perché cosi tante falsità su di me? Che nazione strana l’Italia“.

Non è la prima volta che la cantante esprime il suo disagio rispetto all’accoglienza ricevuta nel suo Paese. Dopo aver vinto il Golden Globe nel 2021, dichiarò ai giornalisti: “All’estero ho meno paura perché, qui sento un’enorme responsabilità, devo sempre spiegare il perché di questo successo, anche a me stessa, ovviamente. In Italia ho paura, quando sono all’estero non ce l’ho, lì mi dicono che mi ammirano, in Italia me lo dicono solo i miei fan“.