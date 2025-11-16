Serena Bortone e Rosanna Lambertucci protagoniste di un acceso scontro in diretta su Rai1 nel programma di Elisa Isoardi.

Non solo Francesco Totti litiga col proprietario del suo attico di lusso, anche negli studi televisivi di della Rai volano scintille. Nella puntata di sabato 15 novembre di “Bar Centrale”, condotta da Elisa Isoardi, si è accesa una discussione tra Serena Bortone e Rosanna Lambertucci. Le due donne si sono scontrate sul tema delle tradwife, un movimento nato sui social americani che promuove l’immagine della moglie “tradizionale”.

Lite alla Rai tra Serena Bortone e Rosanna Lambertucci

Serena Bortone, come riportato da Fanpage, ha espresso in maniera netta il suo disaccordo verso il messaggio veicolato dal movimento delle tradwife. “Ognuno sceglie la felicità che desidera. Se tu sei felice a essere sottomessa agli uomini… quello è il messaggio che lanciano“, ha affermato la giornalista, criticando apertamente l’ideologia alla base del fenomeno.

Rosanna Lambertucci è subito intervenuta per difendere un altro punto di vista: “Che c’entra essere sottomessa? Se io ho piacere a preparare una cena al mio compagno non è sottomissione, è amore e piacere“.

Il confronto si è fatto sempre più serrato, con la Bortone che ha insistito: “Molte di loro però dicono anche questo, che la loro massima gioia è obbedire all’uomo“. A quel punto, Elisa Isoardi ha provato invano a riportare la calma in studio, ma il dibattito è rimasto acceso.

“Perché ce l’hai con me oggi”

Con il clima ormai teso, Serena Bortone ha manifestato il proprio disagio per il tono dello scambio: “Che fatica oggi Rosanna, posso finire di parlare? Perché ce l’hai con me oggi“. Ma Rosanna Lambertucci ha proseguito decisa, spiegando il suo pensiero sul ruolo della donna: “Il vero ruolo della donna è quello di essere in grado di dare serenità. La donna nasce madre, è già predisposta a questo. La maternità è il vero privilegio femminile e se vai nei paesi poveri te ne rendi conto“.

Ecco, a seguire, il video della lite in TV pubblicata su X (ex Twitter):

"Il vero ruolo della donna è la maternità. Nasce madre, è la vera ricchezza femminile" Il dibattito si accende #BarCentrale pic.twitter.com/Gqcf9XXp03 — Il Grande Flagello (@grande_flagello) November 15, 2025



