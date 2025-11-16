Totti, nuovo vicino di casa di Bonolis: trasloco d’emergenza con Noemi Bocchi, cosa è successo

Totti lascia l’attico di lusso dopo una lite col proprietario: trasloco lampo con Noemi Bocchi nel residence dei vip, accanto a Paolo Bonolis.

Non solo le tensioni con la figlia Chanel, per Francesco Totti si aggiunge un nuovo fronte complicato: quello immobiliare. L’ex capitano della Roma ha lasciato l’attico da sogno a Vigna Clara dopo un acceso scontro con il proprietario, e insieme a Noemi Bocchi si è trasferito in un nuovo complesso residenziale a pochi passi di distanza. Ecco, nel dettaglio, cosa è successo.

Francesco Totti lascia il suo attico da sogno: la lite con il proprietario

La vicenda ruota attorno all’attico di 270 metri quadrati a Vigna Clara, nel complesso esclusivo degli “Stellari”. L’immobile, con vista piscina condominiale e terrazza panoramica su Roma, era stato descritto come una vera oasi di lusso quando Francesco Totti vi si trasferì nell’ottobre 2022.

Tuttavia, secondo quanto riportato da Il Messaggero, “tutto sarebbe precipitato quando Totti ha denunciato infiltrazioni d’acqua e altri problemi strutturali“. L’ex capitano avrebbe sostenuto spese di manutenzione straordinaria e scalato parte dell’affitto, ritenendo l’immobile “parzialmente inagibile“.

Una decisione che ha scatenato la reazione del proprietario: lettere di diffida, accuse di danni arrecati alla casa e richieste di pagamento degli arretrati. Le due parti si sono affidate agli avvocati, dando il via a un braccio di ferro legale che, per ora, non è ancora arrivato in tribunale. Ma la rottura dei rapporti è stata sufficiente a spingere a un trasloco immediato.

Trasloco con Noemi Bocchi in un residence di lusso

Francesco Totti e Noemi Bocchi non hanno perso tempo. Dopo aver lasciato piazza Stefano Jacini, si sono trasferiti a circa un chilometro e mezzo di distanza, in via degli Orti della Farnesina, in un comprensorio di lusso dove risiedono anche altri volti noti, tra cui Paolo Bonolis.

Non si tratta di un affitto classico, ma di un contratto “rent to buy“, che consente alla coppia di abitare fin da subito la villa e, se tutto andrà secondo i piani, acquistarla a un prezzo già concordato.