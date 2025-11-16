Cesara Buonamici si racconta a Verissimo: la giornalista del TG5 parla della sua battaglia contro il tumore al seno.

Non solo il dolore di Andrea Delogu a Ballando con le Stelle, ma anche la forza di Cesara Buonamici hanno lasciato il segno a Verissimo, nella puntata andata in onda il 15 novembre 2025. Con la sua consueta eleganza e il sorriso che la contraddistingue, la storica giornalista del TG5 si è raccontata con sincerità, ripercorrendo il difficile percorso legato alla diagnosi di tumore al seno, dalla scoperta della malattia fino alle sue condizioni oggi.

Cesara Buonamici racconta il suo amore con Joshua Kalman

Nel corso dell’intervista a Verissimo, come riportato da Leggo.it, Cesara Buonamici si è lasciata andare anche a un racconto più intimo, quello del rapporto con Joshua Kalman, medico israeliano diventato suo marito nel 2022. Con un sorriso ha raccontato: “Da sposati qualcosa cambia. Mi piace dire ‘mio marito’“.

Ha ricordato anche le origini della loro storia, vissuta inizialmente a distanza: “All’inizio il nostro era un rapporto a distanza, siccome viveva a Tel Aviv facevamo avanti e indietro, ma dopo tre anni gli ho chiesto di venire in Italia“.

La battaglia contro il tumore al seno: come sta oggi

Durante l’intervista con Silvia Toffanin, aggiunge Tgcom24, l’amata giornalista del TG5 ha ripercorso il difficile momento della scoperta del tumore al seno. Un tema affrontato con coraggio, sottolineando quanto la prevenzione abbia avuto un ruolo decisivo nel suo percorso di guarigione. “Proprio di recente ho fatto i controlli e fortunatamente va tutto bene”, ha detto rispondendo alla domanda della conduttrice di Verissimo.

Infine, Cesara Buonamici ha voluto lanciare un appello chiaro a tutte le donne: “È molto importante fare prevenzione. Io l’ho preso in tempo proprio grazie a questa“.

Ecco, a seguire, un post pubblicato su Instagram della sua intervista a Verissimo: