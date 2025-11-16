Andrea Delogu, a Ballando con le Stelle, racconta il dolore per la perdita del fratello Evan e annuncia la sua decisione.

Il ritorno di Andrea Delogu a Ballando con le stelle è stato segnato molto emozionante. Dopo aver ripreso la conduzione del suo programma, la conduttrice è tornata in pista con il maestro Nikita Perotti, superando lo spareggio iniziale e riconquistando il suo posto in gara. Prima della sua esibizione, ha condiviso con il pubblico il dolore per la recente perdita del fratello Evan, scomparso tragicamente due settimane fa in un incidente stradale.

Andrea Delogu e il racconto del lutto a Ballando con le Stelle

Nel video di presentazione trasmesso prima della sua esibizione, come riportato da Leggo.it, Andrea Delogu ha raccontato il momento in cui ha ricevuto la notizia della morte del fratello. “La vita è cambiata per sempre“, ha detto, ricordando la telefonata ricevuta dal padre: “Io ho avuto la notizia tramite una telefonata di mio papà che non ringrazierò mai abbastanza perché ha usato le parole giuste per non darmi uno choc impossibile da gestire“.

Con emozione e commozione, la conduttrice ha parlato del fratello Evan: “Mio fratello era proprio figo. Le cose stavano cambiando per lui e la sua vita sarebbe dovuta continuare con me, finito il liceo. Non c’è molto da aggiungere, lui è un pezzo di me, lo era prima e lo è adesso“.

La decisione di non parlare più pubblicamente del lutto

Andrea Delogu ha poi voluto spiegare la sua decisione di non parlare più pubblicamente del lutto: “Questa è l’ultima volta che parlo di mio fratello e di quello che è successo davanti a una telecamera. Chi non lo ha provato spero non lo provi mai davvero, ma lo può immaginare“.

Con la voce rotta dal dolore, ha aggiunto: “La mia vita è finita con quella telefonata, ora ne è iniziata un’altra. Il mondo è crollato, ma si sta ricostruendo in un altro modo“. Nonostante il dolore, ha scelto di tornare a lavorare, spiegando che questo le permette di affrontare meglio la situazione.

Ha spiegato: “Sono tornata a lavorare perché se io sto a casa questa cosa è ingestibile, invece quando sto nel mondo non penso. E sto nel mondo perché mi fa bene“. Ha concluso con determinazione: “Tornare è stata la scelta giusta e voglio tornare a sorridere, dopo di che questa cosa rimane mia e basta“.

