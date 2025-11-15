Dal “fatto allarmante” accaduto a Fedez allo sfogo di Pisani sul caso Bova-Arnera: i gossip della settimana

Tante novità dal mondo dello spettacolo, dei social e della televisione: ecco tutti i migliori gossip della settimana.

Non solo il ritorno in TV di Vittorio Sgarbi dopo mesi di assenza. Negli ultimi giorni, il mondo dello spettacolo, dei social e della televisione è stato al centro di numerose notizie. Tra i gossip più discussi spiccano il nuovo compagno di Thais Wiggers, il “fatto allarmante” accaduto a Fedez e le rivelazioni di Andrea Pisani sul presunto flirt tra Raoul Bova e Beatrice Arnera. Scopriamo insieme i migliori gossip della settimana, dal 10 al 14 novembre 2025.

Fedez, la visita dei finti poliziotti e le domande sul suo podcast

Iniziamo con il gossip della settimana che ha allarmato i fan di Fedez: in un video dal titolo “Ci è accaduto un fatto allarmante“, pubblicato dallo studio del Pulp Podcast, condotto insieme a Mr Marra, il rapper ha raccontato un episodio inquietante accaduto presso la sede della sua società Doom.

Due uomini, fingendosi agenti in borghese, si sarebbero presentati con domande sospette sul podcast, per poi allontanarsi senza entrare. Il video è stato realizzato proprio per rendere pubblica la vicenda e tutelarsi, come spiegano i due conduttori, che hanno anche presentato un esposto in Procura.

Andrea Delogu torna in TV dopo la morte del fratello Evan

Non solo l’allarme lanciato da Fedez, questa è anche la settimana del ritorno in TV di Andrea Delogu dopo un doloroso lutto. La conduttrice è tornata a La porta magica dopo la tragica scomparsa del fratello diciottenne Evan. In apertura, ha voluto condividere il suo dolore.

“Nelle scorse settimane, la vita della mia famiglia e la mia si sono fermate“, ha iniziato il suo discorso. Aggiungendo: “Ho perso mio fratello Evan in un incidente“. Un momento toccante, in cui la Delogu ha ringraziato chi le è stato vicino: “Il dolore di questa perdita ingiusta accompagna ogni mio respiro e fa molta paura, ma è qualcosa con cui dovrò imparare a convivere e che la mia famiglia e io dobbiamo riuscire a trasformare in amore per la vita, perché è quello che uniti dobbiamo a Evan“.

Thais Wiggers paparazzata con il nuovo “misterioso” compagno

Uno dei gossip più chiacchierati della settimana riguarda Thais Wiggers, paparazzata a Milano con un uomo misterioso. Dopo le foto pubblicate da Diva&Donna, l’ex velina ha rotto il silenzio confermando la frequentazione: “Ci stiamo frequentando da poco, sono felice e vedremo come andrà”.

Tuttavia, la reazione del web sulla differenza d’età ha spinto l’ex Velina a intervenire nuovamente sui social, criticando i toni: “Se sono fidanzata o meno, questi sono affari miei. Decido io se dirlo e quando dirlo nel momento che mi sento di dirlo“.

Ha poi pubblicato un video dell’uomo in questione mentre fa surf foil, aggiungendo ironicamente: “Il trend di ‘storpiare l’immagine di una persona’ ancora continua (…) Detto ciò, voglio io arrivare a 65 anni così”.

L’intervista senza filtri di Valentina Ferragni, sorella di Chiara

Tra i momenti più discussi della settimana, l’intervista di Valentina Ferragni ha sicuramente lasciato il segno. L’influencer si è raccontata in modo diretto, parlando del confronto con la sorella Chiara ma anche della libertà con cui vive il suo corpo. “Mi piace girare per casa in mutande perché sono una persona libera”, ha rivelato.

Inoltre, ha spiegato che a chi lavora con lei “viene detto loro che Valentina non ha problemi a cambiarsi i vestiti davanti a loro e non ha problemi a mostrare il suo corpo. Molti pensano che abbia molte più sovrastrutture di quelle che effettivamente ho“.

Andrea Pisani, il dolore per la fine con Beatrice Arnera e le foto con Raoul Bova

Tra i gossip più “intensi” degli ultimi giorni c’è lo sfogo di Andrea Pisani, che nel podcast Passa dal BSMT ha raccontato la fine della sua relazione con Beatrice Arnera. Dopo la nascita della loro figlia Matilde, avvenuta a marzo 2024, tutto sembrava andare per il meglio, ma a maggio 2025 arriva la rottura improvvisa. “Non mi ero accorto di nulla. Da un giorno all’altro casco dal pero“, ha confessato l’attore.

L’attrice ufficializza la separazione ad agosto, ma per Pisani le motivazioni restano deboli: “C’era una bambina in mezzo. Di certo io non ho fatto nulla, nessun tradimento“.

Il momento più difficile arriva dieci giorni dopo, quando scopre dai giornali le foto della Arnera mano nella mano con Raoul Bova: “Vale tutto come vale niente, certo, non voglio giudicare. Ne abbiamo parlato ma non c’è una grande comunicazione tra noi in questo momento. Ci atteniamo al bene della bambina. Ma quella cosa mi fa stare veramente male“.

Dopo le dichiarazioni dell’ex, l’attrice Beatrice Arnera ha deciso di rompere il silenzio sui social: “Le relazioni finiscono per molte ragioni. Io ho scelto di non parlarne. Non cerco consenso, non mi interessa spettacolarizzare il mio dolore. Non parlo perché scelto di proteggere mia figlia, ma anche Andrea“.