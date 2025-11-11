“Giro in in mutande. Chi lavora con me lo sa…”: il segreto bollente della Ferragni

Valentina Ferragni si racconta come mai prima d’ora e svela un lato inedito di sé: il dettaglio intimo che la rende una donna libera.

C’è chi la conosce solo come la sorella minore di Chiara Ferragni e chi, invece, ha imparato ad apprezzarla per la sua autenticità. Valentina Ferragni, influencer e imprenditrice, torna al centro dell’attenzione per un’intervista in cui si mostra senza filtri, tra riflessioni personali, autostima ritrovata e libertà di essere se stessa. A pochi giorni dal lancio della seconda stagione del suo podcast, Storie oltre le Stories e dopo le parole spiazzanti del suo ex fidanzato storico, Luca Vezil, l’imprenditrice si è raccontata a cuore aperto svelando lati inediti della sua vita, con un retroscena del tutto inaspettato.

Valentina Ferragni

Il confronto con la sorella Chiara Ferragni

Valentina Ferragni ha raccontato a Vanity Fair di aver imparato col tempo a credere di più in sé stessa, anche grazie al suo percorso professionale. “Sono diventata più brava a gestire l’ansia nei confronti degli ospiti”, ha spiegato parlando della seconda stagione del suo podcast. “Alla prima stagione ero un’outsider e avevo paura di non essere all’altezza, ma adesso sono fortunatamente più sicura di me stessa”.

Nell’intervista, l’imprenditrice ha toccato anche il tema del confronto con la sorella Chiara Ferragni, sottolineando quanto sia stato difficile liberarsi da certe etichette: “Ognuno di noi è diverso e ha una storia da raccontare. Ho sempre trovato tristi quelle persone che pensavano che fossi uguale a mia sorella senza conoscermi. Preferisco essere odiata per la persona che sono, anziché essere semplicemente ‘la sorella di’”, ha commentato.

Un momento chiave, racconta, è stato il lancio del suo brand nel 2020: “Ho capito per la prima volta che potevo piacere agli altri per qualcosa di mio e di nessun altro”. Per Valentina, quella, ha rappresentato “una vera botta di autostima che mi ha fatto capire che avevo anch’io qualcosa da comunicare al mondo”.

Valentina Ferragni e il retroscena intimo

Ma è sul finale dell’intervista che Valentina Ferragni ha sorpreso tutti con una rivelazione intima e senza tabù. “Mi piace girare per casa in mutande perché sono una persona libera. Quando le persone iniziano a lavorare con me viene detto loro che Valentina non ha problemi a cambiarsi i vestiti davanti a loro e non ha problemi a mostrare il suo corpo”, ha confidato, sottolineando la naturalezza con cui vive il proprio corpo e la propria femminilità.

“Molti pensano che abbia molte più sovrastrutture di quelle che effettivamente ho”, ha aggiunto, mostrando un lato di sé autentico e lontano dalle apparenze. E nel suo podcast, in cui ospiterà anche la madre Marina Di Guardo, Valentina promette di continuare a raccontare “storie oltre le apparenze”, mettendo al centro la vulnerabilità e la libertà di essere se stessi anche, e soprattutto, quando si spengono le telecamere.