Vittorio Sgarbi irriconoscibile, il ritorno in TV: cosa ha detto sulla figlia Evelina

Vittorio Sgarbi torna in TV da Bruno Vespa a Cinque Minuti: appare irriconoscibile e parla del caso con la figlia Evelina.

Dopo le ultime dichiarazioni della madre di Evelina Sgarbi, Vittorio Sgarbi è tornato in televisione a distanza di mesi dalla sua ultima apparizione. L’occasione è l’intervista con Bruno Vespa nel programma Cinque Minuti, andata in onda martedì 11 novembre. L’incontro ha mostrato un lato inedito del critico d’arte, apparso irriconoscibile e con difficoltà nel parlare. Nonostante tutto, ha presentato il suo nuovo libro e ha commentato apertamente il recente scandalo familiare.

Vittorio Sgarbi irriconoscibile: torna in TV da Bruno Vespa

Nel corso della trasmissione Cinque Minuti, Vittorio Sgarbi ha parlato della sua ultima pubblicazione, Il cielo più vicino. La montagna nell’arte. L’intervista è stata segnata da un’affiticamento da parte del critico, che si è mostrato in condizioni diverse dal consueto. Il ritorno in TV ha quindi attirato l’attenzione non solo per i contenuti, ma anche per il suo stato fisico, che ha colpito il pubblico.

Nonostante la fatica nel parlare, il critico ha brevemente introdotto il suo libro, dedicato alla rappresentazione della montagna nell’arte.

Le parole sulla figlia Evelina Sgarbi

Durante l’intervista, Bruno Vespa ha chiesto a Vittorio Sgarbi un commento sulla figlia Evelina. La risposta del critico è stata intensa e riflessiva. “Mi è sembrata una richiesta che aveva il desiderio di avere un’attenzione che non ha ottenuto prima. Quindi ritrovare un padre, quello che si era atteso e non si era trovato“, ha dichiarato.

Inoltre, ha interpretato l’atteggiamento della figlia come un tentativo di esprimere un bisogno affettivo rimasto inascoltato: “Per cui l’idea che io avessi dei problemi interiori, dei turbamenti, delle difficoltà, disagi è una forma di risposta, un modo con cui ha cercato di mettersi in evidenza, di far vedere quello che lei chiedeva e voleva“.

Pur mostrando comprensione, ha anche espresso delle riserve: “Capisco quello che ha fatto ma lo trovo fuori misura e fuori logica“.