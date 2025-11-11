Ema Stokholma racconta la sua vita da single: cosa le capita sulle app di incontri

Dietro il fascino di Ema Stokholma si nasconde un problema inaspettato: il racconto della sua esperienza sulle app di incontri.

Dopo il ritorno di Andrea Delogu in TV, anche la cara amica Ema Stokholma torna a far parlare di sé. Nei corridoi di Vita in Diretta, la conduttrice ha svelato dettagli inaspettati sulla sua vita sentimentale, parlando apertamente della difficoltà nel trovare un nuovo amore, anche attraverso le app di incontri.

Ema Stokholma dopo la rottura con Angelo Madonia

Sono passati due anni dalla fine della relazione tra Ema Stokholma e Angelo Madonia, ex volto di Ballando con le Stelle oggi legato a Sonia Bruganelli. Un addio che ha lasciato il segno nella conduttrice, come lei stessa ha raccontato durante un’intervista a Verissimo.

In quell’occasione, parlando della sua esperienza, ha dichiarato: “In amore a volte sono stata fortunata, ma l’ultima volta ho imparato la lezione che da sola stai benissimo e non hai bisogno di nessuno. Ho imparato dall’ultima relazione“.

L’uscita da quel rapporto, ha spiegato, non è stata facile: “È stata tosta uscirne, perché è una persona che accogli dentro casa tua, con il suo passato, la sua vita. Ti sposti e fai spazio. Dopo è difficile riprendere quello spazio lì, ci vuole molto rispetto e non sempre c’è. Oggi sto bene“.

La sua esperienza con le app di incontri

Durante un incontro dietro le quinte del programma Vita in Diretta, Ema Stokholma è stata protagonista di un siparietto con Paola Barale, presente anche Roberto Alessi, direttore di Novella2000. Dopo un complimento ricevuto della conduttrice – “Sei bellissima e sei anche molto sexy” – la risposta di Ema ha sorpreso tutti: “Davvero? Grazie, fa molto piacere. Però, tesoro, fidati qui non si batte chiodo. Niente di niente sul fronte uomini“.

Proprio in quel momento è arrivata una rivelazione. La conduttrice radiofonica ha ammesso di essere iscritta a piattaforme di incontri, ma con risultati deludenti. Il motivo? “Pensa che neanche le piattaforme di incontri mi aiutano: leggono il mio nome e pensano che sia un fake, un inganno, magari proprio una truffa e invece sono io, proprio io!“.

Divertito e colpito dalla confessione, il direttore ha deciso di intervenire promettendo alla conduttrice: “A questo punto ti risolvo io la situazione e lo scrivo così ti libero da questo equivoco dei fake“.