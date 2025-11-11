Natalia Titova torna sui social dopo le parole di Filippo Magnini a Ballando: ecco come appare

Natalia Titova torna a mostrarsi sui social dopo le parole di Filippo Magnini a Ballando: le immagini pubblicate da Massimiliano Rosolino.

Mentre Filippo Magnini è furioso a Ballando con le Stelle, Natalia Titova riappare sui social dopo un lungo silenzio. La ballerina è protagonista di due Instagram Stories pubblicate martedì 11 novembre dal compagno Massimiliano Rosolino. Ecco, a seguire, come sta.

Le parole di Filippo Magnini a Ballando e le ipotesi sullo stato di salute

Il ritorno social della Natalia Titova arriva dopo una puntata di Ballando con le Stelle che aveva suscitato molta emozione tra i telespettatori. Durante la serata, Filippo Magnini, al termine della sua esibizione con Alessandra Tripoli, aveva detto: “Ognuno di noi combatte battaglie che gli altri non conoscono“.

Aveva poi aggiunto. riferendosi a Massimiliano Rosolino: “Lo vedo sempre sorridente, ma ognuno di noi combatte delle battaglie che non sappiamo. Lui lo sa che gli sono vicino e non vedo l’ora di tornare ad abbracciarlo“.

Queste frasi avevano generato ansia tra il pubblico. Nessuna spiegazione ufficiale era stata fornita, ma – come riportato anche dal Corriere della Sera – alcuni avevano collegato le sue parole alle condizioni di salute della moglie.

Secondo quanto ricordato sempre dal Corriere della Sera, “la ballerina ha dovuto abbandonare le scene e l’attività professionale a causa del peggioramento di una forma di osteomielite, una infiammazione dell’apparato osteo-articolare“.

Il ritorno sui social di Natalia Titova: ecco come sta

È la prima volta che Natalia Titova si fa vedere pubblicamente dopo le parole di Filippo Magnini. Nella prima Story, come riportato da Gossip.it, balla sulle note di “Goodbye (feat. Lyse). Nella seconda su “Say Something” di A Great Big World.

Indossa jeans e felpa, e danza in una stanza di casa – forse quella di una delle figlie – mentre il cane della famiglia le gira intorno festoso. Le immagini sono accompagnate da una frase ironica scritta da Massimiliano Rosolino: “Come smaltire il pranzo“.