Scontro in diretta a La Volta Buona tra Caterina Balivo e Luca Barbareschi sul tema dei “figli di”. Parole forti e tensione in studio.

Durante la puntata dell’11 novembre 2025 del programma pomeridiano La Volta Buona, condotto da Caterina Balivo, si è verificato un confronto particolarmente acceso tra la conduttrice e l’attore e regista Luca Barbareschi.

Il tema centrale era quello della difficoltà vissuta dai figli dei personaggi noti, a partire dalle confessioni di Achille Costacurta, figlio di Martina Colombari e Billy Costacurta, nel podcast One More Time. Il momento di tensione si è innescato dopo la visione di un vecchio filmato di Paolo Villaggio, in cui il celebre attore parlava del dolore provato dai suoi figli.

Le parole di Luca Barbareschi sui “figli di”

A La Volta Buona, il primo a intervenire è stato Luca Barbareschi, padre di sei figli, che ha espresso la propria posizione con toni decisi: “Io sono su questa terra perché faccio l’artista. È chiaro che chi è figlio di un personaggio così soffre, però bisogna anche dire che diamo tanto, togliamo anche tanto, però è anche un privilegio star vicino ad una persona sensibile (…)“.

L’attore ha poi continuato con una critica a quello che definisce un atteggiamento vittimistico: “I figli poi devono fare la loro strada, sennò cresciamo questa nuova generazione di cultura del piagnistero“.

A proposito delle dichiarazioni di Achille Costacurta, ha aggiunto: “Ovvio che tutte le cose che faceva era una richiesta di amore, di attenzione, per cui è giusto che i genitori la diano ma anche giusto che lui – che è grande – si assuma le sue responsabilità (…) sennò è sempre colpa della mamma, della zia, del prete che ti ha abusato“.

Lo scontro con Caterina Balivo

Le parole di Luca Barbareschi hanno provocato una reazione immediata da parte di Caterina Balivo, che non ha esitato a controbattere: “Noi figli non abbiamo chiesto di metterci al mondo“. La risposta non ha lasciato indifferente l’attore, che ha replicato seccamente: “Str**zate“.

Un’espressione forte che ha alimentato ulteriormente la tensione in studio. Nonostante il clima acceso, la conduttrice de La Volta Buona ha mantenuto la calma ribadendo il suo disaccordo: “No scusami, non sono d’accordo con te“.