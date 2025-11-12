Bianca Atzei torna a parlare dopo settimane di voci sulla presunta crisi con Stefano Corti. La cantante racconta il suo momento personale e come sta davvero oggi.

Da mesi si rincorrono le voci di una presunta rottura tra Bianca Atzei e l’inviato de Le Iene, Stefano Corti. In queste ore, la cantante è tornata al centro del gossip in seguito alla condivisione sui social di alcune parole che hanno riacceso l’attenzione dei fan proprio in merito alla sua relazione. Dopo settimane di indiscrezioni su una presunta crisi di coppia, l’artista ha deciso di raccontarsi in prima persona, rivelando come sta davvero e cosa le sta dando forza in questo momento così delicato.

Un momento delicato per la cantante

Bianca Atzei ha deciso di aprirsi con i fan sui social parlando di un momento personale non semplice. Da settimane, infatti, si vocifera di una presunta crisi con il compagno Stefano Corti, volto noto de Le Iene, e di un possibile allontanamento tra i due. Lei, però, ha preferito non svelare troppo, lasciando che fossero le sue parole e i suoi gesti a parlare al suo posto.

Bianca Atzei – www.donnaglamour.it

Negli ultimi tempi, alcuni post enigmatici avevano già attirato l’attenzione dei follower. Uno in particolare, in cui Bianca aveva scritto: “Pensa attentamente prima di provare a mentire a questa persona, perché difficilmente funzionerà”, era stato interpretato come un riferimento diretto al compagno e alle indiscrezioni su una “terza incomoda”. Tuttavia, la cantante non ha mai confermato né smentito apertamente le voci, preferendo concentrarsi su sé stessa e su ciò che la fa stare bene.

Le parole di Bianca Atzei sul figlio

A chiarire in parte il suo stato d’animo ci ha pensato lei stessa, rispondendo ad alcune domande dei fan su Instagram. Con la consueta delicatezza, Bianca Atzei ha spiegato: “È un periodo intenso, mi lascio trasportare dalla musica, sto scrivendo tanto, mi sto dedicando completamente a ciò che più amo e mi fa stare bene”. Un messaggio che lascia intuire un momento di grande riflessione, ma anche di rinascita personale.

Non è mancato, poi, un tenero riferimento al piccolo Noah, il figlio avuto da Stefano Corti nel 2023: “È la mia forza e io la sua. Tutto trova senso con lui. È la mia ispirazione in tutto e avrà sempre una mamma forte”, ha scritto la cantante, emozionando i fan che la seguono da anni.

Bianca e Stefano si erano conosciuti nel 2018 e da allora avevano condiviso momenti di grande complicità, coronati dalla nascita del loro bambino. Oggi, mentre il pubblico si interroga sul loro futuro di coppia, Bianca sembra aver trovato nella musica e nella maternità la sua ancora di salvezza. Resta da capire se tra lei e Corti ci sia stata una vera crisi o solo un periodo di distanza: per ora, la priorità assoluta della cantante resta suo figlio Noah.