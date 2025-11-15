“Fai vedere solo culo e gambe”: Annalisa sbotta in un’intervista. Il video

Annalisa interviene sul tema della sessualizzazione nella musica e risponde alle accuse di mostrare troppo il fisico. Il video.

Mentre Elodie risponde con un body provocatorio, Annalisa non ci sta e questa volta sbotta davvero. Ospite del programma Say Waaad?!?, la cantante – reduce dal successo del suo nuovo album Ma io sono fuoco – ha affrontato a muso duro il tema della sessualizzazione nella musica e soprattutto le critiche che riceve online sul proprio aspetto.

Annalisa chiarisce la sua posizione sul tema della sessualizzazione

Nel corso dell’intervista, Say Waaad?!? ha raccontato di aver parlato del problema con altre cantanti come Elodie, Laura Pausini, Rita Ora e Dua Lipa. Il nodo della questione? La sessualizzazione che colpisce sistematicamente le donne nel panorama musicale. “Molto spesso alle donne che fanno musica si chiede come mai il tema sessualizzazione diventa sempre un po’ divisivo nella comunicazione. Però tu non ti esponi mai su questo“, ha detto.

Annalisa ha risposto senza filtri: “In realtà sì e lo faccio, lo faccio sicuramente a modo mio. Non sono un’amante dello scontro, non mi piacciono le tensioni, non mi piace litigare. Quindi anche quando espongo le mie idee e sono totalmente d’accordo con quello che dici, con il fatto che per noi donne è tutto molto difficile“.

Poi aggiunge una riflessione lucida: “Se spingi allora non vai bene, se stai indietro allora non vai bene, magari non ti scrivi le canzoni, ti piazzano là a ballare e chi l’ha deciso non se sa, e invece no“.

La risposta agli haters che la criticano sul corpo

Quando Say Waaad?!? le chiede cosa penserebbe di chi scrive frasi come “è bella, fa vedere il culo, fa vedere le gambe“, Annalisa risponde con una stoccata memorabile: “Io penso che quelli che scrivono quella roba là manco sanno che cosa stanno commentando. Perché se a me mi dicono, io a volte leggo questa è sempre in mutande, magari invece sono con un lupetto“.

Il problema, secondo lei, è che “c’è tanta frustrazione” e che sui social “la gente è molto cattiva, ma secondo me non è cattiva con la testa, è cattiva a caso“. E a chi la attacca, dedica l’ultima parola: “Io non gli do peso, zero a questa gente“.

Ecco, a seguire, il video dell’intervista pubblicato su Instagram: