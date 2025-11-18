Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera, colpo di scena: è di nuovo rottura. Il motivo

Chiara Ferragni sarebbe tornata single: secondo Gabriele Parpiglia, la relazione con Giovanni Tronchetti Provera è finita, ecco il motivo.

Qualche giorno fa si parlava di matrimonio tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera. Ora però, secondo le ultime indiscrezioni, la relazione sarebbe nuovamente giunta al capolinea. A lanciare la notizia è stato il giornalista Gabriele Parpiglia, che nella sua newsletter ha svelato alcuni retroscena della presunta rottura. Ecco, a seguire, il motivo.

Chiara Ferragni e Tronchetti Provera, amore al capolinea: l’indiscrezione

La storia tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera sembrava aver preso una direzione sempre più seria. Dopo un periodo iniziale vissuto lontano dai riflettori, i due erano usciti allo scoperto con la pubblicazione della prima foto ufficiale sui social.

Tuttavia, stando a quanto riportato dal giornalista Gabriele Parpiglia nella sua newsletter, la situazione sarebbe cambiata drasticamente nelle ultime ore. L’imprenditrice digitale sarebbe tornata single, e la relazione con Tronchetti Provera sarebbe nuovamente giunta al capolinea. Secondo il giornalista, i due avrebbero deciso di chiudere la storia dopo un periodo di incomprensioni.

Le possibili cause della rottura

Nella sua newsletter, come riportato da Novella 2000, Gabriele Parpiglia ha anche aggiunto un dettaglio che potrebbe aver influito sulla fine della relazione. Pare infatti che “la famiglia di lui non abbia mai realmente accettato la Ferragni, che avrebbe dato un aut aut all’imprenditore“.

Una situazione delicata che avrebbe spinto Giovanni Tronchetti Provera a prendere una decisione definitiva, scegliendo di chiudere la relazione con Chiara Ferragni. Attualmente, nessuno dei due ha rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito.

L’unica certezza è che l’imprenditrice digitale sta continuando a concentrarsi sulla sua carriera, mantenendo il riserbo sulla sua situazione sentimentale dopo lo scandalo Pandoro Gate e la fine del matrimonio con il rapper Fedez.

Ecco, a seguire, il primo post con Tronchetti Provera pubblicato su Instagram: