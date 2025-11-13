Chiara Ferragni, matrimonio in vista: spunta una “condizione” che fa discutere

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera sempre più uniti: spunta la condizione imposta dalla madre di lui per un futuro matrimonio.

Negli ultimi mesi, intorno a Chiara Ferragni è cambiato molto: dalle scelte professionali ai rapporti personali, qualcosa nella sua quotidianità sembra essersi trasformato in modo decisivo, soprattutto dopo la separazione da Fedez. Accanto a lei, ora, ci sarebbe una presenza nuova ma sempre più costante, una figura con cui l’imprenditrice digitale avrebbe deciso di costruire un equilibrio diverso dal passato. E mentre le uscite a Milano non passano inosservate, un retroscena pubblicato nelle ultime ore lascia intuire che il futuro della coppia potrebbe essere più serio di quanto molti immaginassero… ma non senza un passaggio obbligato.

Chiara Ferragni e la nuova vita dopo Fedez

Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi e dal giornalista Alberto Dandolo, Chiara Ferragni avrebbe intrapreso una relazione sempre più seria con Giovanni Tronchetti Provera, figlio di Marco Tronchetti Provera e di Cecilia Pirelli. La coppia sarebbe stata avvistata più volte a Milano, lontano dai soliti locali esclusivi che hanno caratterizzato per anni la vita dell’influencer.

Giovanni Tronchetti Provera

Niente cene luxury, niente set fotografici improvvisati: solo pizzerie semplici o ristoranti cinesi. Un cambiamento che non sarebbe soltanto estetico o social, ma reale. “Chiara ha bandito i ristoranti stellati”, scrive Dandolo, sottolineando come l’imprenditrice stia scegliendo uno stile di vita più low cost rispetto al passato.

Accanto a lei non mancherebbero i rispettivi figli, segnale di un rapporto che va consolidandosi. Secondo il settimanale, la coppia starebbe vivendo delle vere e proprie “prove di famiglia allargata”, con un clima sereno e abitudini che seguono un ritmo decisamente più intimo rispetto agli standard precedenti.

Il retroscena sul matrimonio tra Ferragni e Tronchetti Provera

Il capitolo più sorprendente arriva però dalle voci sul futuro. Oggi rivela che Chiara Ferragni non solo starebbe puntando alla convivenza, ma sognerebbe anche le nozze con Giovanni Tronchetti Provera. Una scelta che permetterebbe all’imprenditrice di voltare definitivamente pagina dopo gli ultimi mesi complessi. Ma non tutto, però, dipenderebbe da lei.

Secondo il retroscena riportato da Dandolo, la madre di Giovanni, Cecilia Pirelli, avrebbe messo un’unica, inderogabile condizione per accettare pienamente la relazione: mantenere un profilo basso. “Quel basso profilo tanto caro alla potente suocera Cecilia Pirelli”, si legge, sarebbe infatti il requisito fondamentale per diventare, un giorno, la nuova signora Tronchetti Provera. E ora la domanda è inevitabile: Chiara Ferragni è davvero pronta a rinunciare ai riflettori per amore?