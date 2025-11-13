“La Madonna mi ha cambiato la vita”: Max Laudadio e la svolta religiosa dopo la TV

Max Laudadio sorprende con una rivelazione inattesa sul suo percorso personale, raccontando la svolta che gli ha cambiato la vita: le sue parole.

Max Laudadio, l’ex inviato di Striscia la Notizia, dopo aver archiviato definitivamente le aggressioni subite durante il Tg satirico di Canale 5, da qualche tempo ha intrapreso un nuovo percorso creativo e personale. Ha scelto di raccontarsi in modo inedito, aprendo uno spiraglio su una dimensione intima che fino ad oggi aveva mantenuto riservata. Un cambiamento profondo, fatto di scelte, e una scoperta che – come lui stesso ammette – ha stravolto ogni aspetto della sua vita.

Il cammino interiore di Max Laudadio

Lo storico inviato di Striscia la Notizia, ha deciso di aprire una finestra sulla parte più personale della sua vita. In un’intervista concessa al settimanale Maria con Te, Max Laudadio, autore del libro Il cantico delle formiche ha svelato quanto la spiritualità abbia assunto un ruolo centrale nella sua quotidianità.

“Cosa provo per Maria? Un sentimento di profonda gratitudine”, ha raccontato, sottolineando come il suo percorso sia stato segnato da una rinnovata fiducia nella fede. “Come Lei, anche io ho pronunciato un ‘sì’ a Dio nella mia vita. Tutta la sua esistenza è stato un ‘eccomi’ incondizionato alla volontà divina: proviamo a ripeterlo ogni giorno anche noi”.

Nelle sue parole traspare un legame che va oltre la devozione tradizionale, un filo che collega famiglia, vita professionale e scelte spirituali. “Il mio avvicinamento alla fede è stata un’enorme grazia. È la soluzione per ogni cosa: nelle relazioni con gli altri, nell’educazione dei figli, nell’accoglienza degli immigrati. Nella fede troviamo tutto”, ha confidato Max.

La rivelazione più forte

Ma è nell’ultimo passaggio dell’intervista che Laudadio svela il fulcro del suo percorso. L’ex inviato racconta come la preghiera e il Rosario siano diventati strumenti irrinunciabili per mantenere equilibrio e serenità: “Li recito ovunque mi trovi e, dopo, ogni nodo nel mio cuore si scioglie”.

Tra i suoi luoghi del cuore, spicca il Duomo di Milano: “La Madonnina mi riempie l’anima”. E anche la sua casa nel Varesotto custodisce un simbolo importante: un crocifisso illuminato sulla vetta del Poncione, voluto insieme alla moglie. Oggi, Max Laudadio non ha dubbi nel confessare che “La Madonna mi ha cambiato la vita”. Una confessione forte e che segna un punto di svolta che dà nuovo significato al suo impegno personale e professionale.