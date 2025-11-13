Veronica Gentili, la strana ossessione per una parte del suo corpo: la confessione

Veronica Gentili si lascia andare a una confessione sorprendente sul suo corpo: ecco qual è il dettaglio che adora e che nessuno immaginava.

Veronica Gentili continua a sorprendere il pubblico non solo con la sua presenza televisiva, ma anche con la sua spontaneità fuori dal set. Amata per il suo stile diretto e per la sua capacità di raccontare l’attualità con eleganza e decisione, la conduttrice si è lasciata andare a una confessione personale sul suo corpo da urlo che ha immediatamente catturato l’attenzione. Un dettaglio curioso, quasi intimo, emerso mentre parlava di bellezza e di ciò che, nel proprio corpo, considera davvero speciale. Una rivelazione dal tono leggero ed al tempo stesso inaspettata.

La riflessione sulla bellezza e sul proprio corpo

Intervistata dal Corriere della Sera, Veronica Gentili – volto di punta di Mediaset, da Le Iene all’Isola dei Famosi – ha parlato del concetto stesso di bellezza, svelando una visione personale ricca di sensibilità. “La bellezza è il desiderio di appoggiare lo sguardo a più riprese su qualcosa”, ha spiegato la conduttrice. “Che si tratti di una persona, di un’opera d’arte, di un paesaggio”.

Veronica Gentili – www.donnaglamour.it

Diplomata alla Silvio D’Amico, attrice, conduttrice e da sempre appassionata di studio, Gentili ha costruito negli anni un’idea di femminilità lontana dagli stereotipi e vicina invece all’autenticità. Un percorso che porta inevitabilmente a confrontarsi anche con il proprio corpo e con ciò che si ama – o si impara ad amare – di sé stessi.

La confessione di Veronica Gentili

Ed è parlando del proprio corpo che Veronica Gentili si è lasciata andare a una rivelazione a sorpresa. Un dettaglio inaspettato e che dice molto più di quanto sembri. Parlando della parte che preferisce di sé, infatti, la conduttrice ha dichiarato: “Ho un debole per le mie clavicole, anche se mi rendo conto che fa ridere”.

Ma Gentili ha spiegato con grande precisione perché proprio quella zona del corpo sia così speciale per lei: “Le spalle, le braccia, le clavicole, insomma quella parte sopra il petto, la trovo molto femminile e meno scontata, ed è anche una delle parti che amo di me. Mi piacciono quei giochi di chiaro scuro tra le ossa, li trovo scultorei”.