Veronica Gentili, corpo da urlo senza rinunce: svelata la sua dieta

Veronica Gentili si mostra sempre in forma smagliante: scopriamo che dieta segue e quali sono i suoi segreti di bellezza.

Fin dal suo debutto nel mondo dello spettacolo, avvenuto più di vent’anni fa, Veronica Gentili ha sempre sfoggiato un corpo perfetto. Sicuramente madre natura ci ha messo lo zampino, ma anche la dieta e lo sport hanno avuto un peso non indifferente. Scopriamo i suoi segreti di bellezza.

La dieta di Veronica Gentili

Era il 1999 quando Veronica Gentili debuttava come attrice nel film Come te nessuno mai di Gabriele Muccino. Da quel momento sono passati anni e la sua carriera ha spiccato il volo, portandola a diventare una conduttrice molto amata. Dai talk show politici ai programmi d’intrattenimento, passando per i reality show: i fan non restano mai delusi dalla sua professionalità. Lavoro a parte, tutti apprezzano anche la sua forma fisica, quindi una domanda sorge spontanea: che dieta segue?

Veronica non ha mai parlato apertamente della sua alimentazione, ma visto che è una grande sportiva immaginiamo che sia una fan dell’healthy food. Predilige soprattutto cibi sani ed equilibrati, ma questo non significa che non si conceda qualche peccato di gola. Il suo segreto per restare sempre in forma? Il movimento.

Che sport pratica la conduttrice: dal trekking al pilates

Veronica Gentili non segue una dieta ferrea, ma riesce a concedersi peccati di gola senza provare sensi di colpa grazie allo sport. Adora fare trekking in montagna, ma quando non riesce si allena in palestra o in casa. La disciplina che pratica quotidianamente è il pilates, con l’istruttore Walter De Maria, a cui ogni tanto affianca il nuoto.

Insomma, potrebbe ipotizzare che il suo corpo perfetto si frutto di un mix tra genetica, sana alimentazione e attività fisica. Probabilmente, anche i ritmi frenetici del lavoro in televisione giocano in suo favore.