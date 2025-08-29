Il tatuaggio a forma di cuore è davvero solo simbolo d’amore? Il suo vero significato e quali vip italiani e internazionali lo sfoggiano con orgoglio.

Conoscete il significato del tatuaggio a forma di cuore? In molti pensano sia legato esclusivamente all’amore romantico, ma dietro questa immagine semplice e immediata si nascondono simbologie più profonde, intime, a volte perfino dolorose. Parliamo di uno dei simboli più iconici e universali di sempre, in grado di rappresentare emozioni, lutti, passioni e rinascite. Ecco, a seguire, il significato, l’origine e i vip italiani o internazionali che lo hanno scelto per sempre sulla loro pelle.

Tatuaggio cuore: significato e origine

Il cuore, disegnato o stilizzato, è uno dei tatuaggi più diffusi al mondo, ma non per questo scontato. La sua popolarità deriva dalla forza comunicativa del simbolo, che può essere personalizzato in base al vissuto personale. Tradizionalmente associato all’amore e all’affetto, può rappresentare un legame profondo con una persona, una memoria indelebile o un’esperienza di trasformazione.

Ma non finisce qui: un cuore tatuato può celebrare una rinascita emotiva, un lutto superato, un figlio nato o perso, l’amore per se stessi, per la vita o per una causa. Spesso viene tatuato spezzato, sanguinante o trafitto, in quel caso rappresenta la sofferenza, il dolore emotivo, ma anche la volontà di andare avanti, di non dimenticare.

In altre culture, invece, il cuore è simbolo del coraggio, della vitalità e dell’anima stessa. Basti pensare al “sacro cuore” nella tradizione cattolica, che si intreccia con un significato mistico e spirituale.

Tatuaggio cuore: i Vip che l’hanno impresso sulla pelle

Chiara Ferragni è tra le italiane più famose a sfoggiare un tatuaggio a forma di cuore. Ne ha diversi, ma il più iconico è quello sul mignolo della mano sinistra, simbolo di amore eterno e minimalismo. Un cuore piccolissimo, ma ricco di significato.

Anche Harry Styles, ex membro degli One Direction, ha un grande cuore tatuato sul braccio sinistro, proprio sopra lo stomaco. Un tattoo vistoso che non è passato inosservato e che sembra legato a una delle sue relazioni passate, secondo il gossip internazionale.

La cantante Miley Cyrus ha diversi cuori sul corpo: uno sul dito e uno sul braccio, piccoli e simbolici. Ognuno ha un significato personale: in alcuni casi legato alla famiglia, in altri a relazioni finite o ancora vive.

Lady Gaga, icona LGBTQ+ e regina del pop, ha un cuore con la scritta “Dad” sulla spalla sinistra: un omaggio affettuoso al padre, con cui ha sempre avuto un rapporto molto forte.

Anche Adele, la cantante britannica, ha scelto un piccolo cuore tatuato dietro l’orecchio destro. Discreto e delicato, ma carico di significato personale, come spesso accade nei suoi testi.

Nel panorama italiano troviamo anche Levante, cantautrice e scrittrice, che ha un tatuaggio a forma di cuore sul braccio, simbolo del suo lato più emotivo e viscerale.

Non mancano gli uomini: Fedez, ad esempio, ha un cuore trafitto sul corpo, a rappresentare le battaglie personali e i momenti di fragilità affrontati nel tempo.