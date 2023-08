Frasi sulla falsità dei parenti: le migliori da condividere per far comprendere quanto dietro un familiare possa nascondersi una vipera.

Le relazioni umane sono qualcosa di complesso. Quelle familiari, a volte, lo sono anche di più. La nostra famiglia, i nostri parenti, sono la culla delle nostre esperienze emotive più profonde, caratterizzate da un intreccio di amore, comprensione, supporto, ma a volte anche tradimenti, litigi, incomprensioni. Esistono molte frasi sulla falsità dei parenti, e questo perché nessuno di noi può dire di non aver mai avuto a che fare con un comportamento scorretto da parte di una persona a noi cara.

In mezzo a un abbraccio affettuoso, a volte possono emergere ombre inaspettate. Il tradimento e l’inganno possono annidarsi nel luogo più insospettabile, nel cuore di un familiare cui vogliamo molto bene. E in questi casi la delusione è quasi inaccettabile. Se anche tu ti senti ferito da qualche parente, ecco alcune frasi sulla falsità da poter dedicare a chi ti ha fatto del male.

Frasi sulla falsità dei parenti: le più belle

Il tradimento e l’inganno, se originato nella nostra cerchia familiare, può colpire al cuore, sconvolgere le nostre certezze, sfidare la fiducia che abbiamo riposto, a volte quasi gratuitamente, nei nostri cari. Le frasi sulla falsità dei nostri familiari catturano l’amarezza e l’angoscia di chi si è trovato a fronteggiare la delusione in famiglia.

donna con maschera

Di frasi sui parenti ne esistono molte, ma sono quelle sulla falsità spesso a colpirci di più. Perché i rapporti all’interno di una famiglia sono spesso condizionati dall’inganno e dalla mancanza di sincerità, e certe citazioni riescono a mettere in luce sfumature e sfaccettature che spesso possono esserci sfuggite.

Ecco alcune delle più belle frasi dedicate alla cattiveria dei parenti:

– Dagli amici mi guardi Iddio che dai parenti mi guardo io. (Totò)

– La malvagità dei parenti può arrivare a essere una perfezione umana. (Fernando Menendez)

– Non abbiate paura della solitudine: lì non ci sono parenti. (Mirko Badiale)

– Un parente povero è sempre un parente lontano. (César François Adolphe d’Houdetot)

– Il biasimo è la forma di critica di cui non sentiamo mai la mancanza. Ognuno ne ha una riserva che gli viene rimpinguata continuamente, in modo gratuito, anche se non lo chiede. Sono i parenti prossimi a fungere spesso da grandi criticoni. Bisognerebbe inserire nel codice penale questo crimine come offesa della peggior natura, specie quando un genitore instilla un complesso di inferiorità nei figli sgridandoli senza motivo. (Napoleon Hill)

– Spine letali, spine pungenti, tali sono le zie e le parenti. (Leonardo Sinisgalli)

– Come è gentile per essere una parente: sembra un’estranea! (Totò)

Altre citazioni sulla falsità dei parenti

La falsità dei parenti può causare ferite emotive profonde. I comportamenti sleali all’interno della famiglia lasciano cicatrici invisibili che richiedono tempo e impegno per guarire. Tuttavia, questo non deve farci dimenticare l’importanza che i parenti hanno nella nostra vita, e deve anzi darci la forza per puntare alla riconciliazione e a usare il perdono come strumento per superare ogni difficoltà.

Se le frasi che ti abbiamo fin qui proposto non ti bastano, proviamo a leggerne altre che potrebbero aiutarti a riflettere su nuovi aspetti della falsità dei parenti, e magari a spingerti verso la strada giusta per una definitiva riappacificazione:

– L’odio peggiore è quello dei parenti. (Tacito)

– Gli amici sono il modo di Dio per scusarsi dei parenti. (Hugh Kingsmill)

– Se volete star contenti alla larga dai parenti. (Georges Simenon)

– I parenti sono come le scarpe: più sono stretti e più ti fanno male. (Totò)

– I nostri parenti sono quelli che, più volentieri di tutti gli altri, mettono in dubbio i nostri meriti. La regola è universale: il Buddha stesso non vi sfuggì: fu proprio un suo cugino ad accanirsi maggiormente contro di lui, e solo più tardi Mara, il Maligno. (E.M. Cioran)

– Non posso fare a meno di detestare i miei parenti. Suppongo che ciò derivi dal fatto che nessuno può sopportare che altri abbiano i nostri stessi difetti. (Oscar Wilde)