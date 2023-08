Com’è la casa di Myrta Merlino? La conduttrice vive in un appartamento meraviglioso, situato all’ultimo piano di un palazzo della Capitale.

La casa di Myrta Merlino è davvero bellissima. Si trova all’ultimo piano di un palazzo situato nel centro storico di Roma e gode di una vista mozzafiato sui tetti della Capitale, cupolone compreso. Vediamo com’è fatta la dimora della conduttrice e che stile ha scelto per arredarla.

Myrta Merlino: la casa della conduttrice è elegante e di gran classe

Myrta Merlino, anche se è nata a Napoli, vive da tempo a Roma. La giornalista e conduttrice abita in una bellissima casa situata nel centro storico della Capitale. Con lei dovrebbe esserci il compagno Marco Tardelli. La dimora, ovviamente, rispecchia alla perfezione la sua personalità. Gli spazi sono ampi, mentre l’arredamento è elegante e di gran classe. Nulla è lasciato al caso, nemmeno il suo studio/rifugio.

La Merlino vive all’ultimo piano di un palazzo, motivo per cui in gran parte della casa il soffitto è con travi in legno a vista bianche. In tutta la dimora dovrebbe esserci parquet di legno scuro, mentre alcune pareti del salone sono in pietra. Nella sala, ovviamente, non manca un grande camino, probabilmente poco utilizzato, oppure costruito solo per arredamento.

Il salone, lo studio e il terrazzo sono gli ambienti che Myrta condivide più spesso sui social. Non solo, quando lavora in smart working si collega in diretta tv proprio dal suo rifugio. Il pezzo forte è il divano di color viola con i cuscini senape. Neanche a dirlo, sia nello studio che nelle altre zone dell’appartamento non mancano librerie.

Il pezzo forte della casa di Myrta Merlino è la terrazza

Senza ombra di dubbio, il pezzo forte della casa di Myrta Merlino è la terrazza. La conduttrice l’ha arredata proprio come se fosse un’altra stanza della dimora. Ci sono comodi divani e poltrone, tavolini e, ovviamente, tante piante. Quando le temperature lo consentono, ci trascorre molto tempo, sia sola che in compagnia degli amici.

Trovandosi all’ultimo piano, la dimora gode di tanta luce e di una magnifica vista su Roma. La Merlino condivide spesso sui social immagini che la ritraggono mentre si gode un po’ di meritato relax in terrazza, sola, con il compagno Marco, con i figli, oppure con gli amici e i colleghi più cari.