Quali sono i simboli celtici? Dalle rune all’albero della vita, passando per il claddagh: ecco i disegni più gettonati e il significato.

Avete mai sentito parlare dei simboli celtici? Diffusi a partire dal IV° secolo a.C., molti di questi disegni sono entrati a far parte della nostra cultura. Parecchie persone, però, non sanno che si tratta di immagini di una popolazione che ha lasciato una grande eredità. Vediamo quali sono i simboli celtici più diffusi e il relativo significato.

Quali sono i simboli celtici e qual è il loro il significato

I simboli celtici sono da sempre oggetto di grande curiosità. Popolazione di origine indoeuropea, i Celti hanno una lunga storia. Tra il IV° e il III° secolo a.C. si sono stanziati in diverse aree di quella che è oggi l’Europa. Le loro mire espansionistiche sono state bloccate dai Romani e dai Germani, ma hanno lasciato un’immensa eredità che è arrivata fino ai nostri giorni. Di certo, i simboli celtici rappresentano una buona fetta del loro patrimonio. Dalle rune al trifoglio: i disegni che appartengono alla loro cultura sono davvero tanti. Senza ombra di dubbio, quello più famoso è il trifoglio. Associato a San Patrizio, patrono dell’Irlanda, è il simbolo per eccellenza della fortuna. Indica anche i tre reami – terra, cielo e mare – e l’identità nazionale.

Tra i simboli irlandesi più famosi c’è anche la triquetra o nodo trinitario. Questo viene spesso associato alla triplice figura della donna madre, vergine e vecchia. Disegno tipico della famiglia e dell’amore, invece, è il claddagh. Rappresenta un cuore incoronato tra due mani che si incontrano. Il cuore indica l’amore, la corona la lealtà e le mani l’amicizia: tre qualità che non devono mai mancare nel vero sentimento. Un altro simbolo molto diffuso è il nodo o l’intreccio. Ce ne sono davvero tanti, ma il significato è sempre lo stesso: la protezione e la continuità della vita, senza creazione o fine.

Qual è il simbolo dell’amicizia celtico?

Le rune celtiche, una sorta di alfabeto di 24 simboli (futhark), non venivano solo per trasmettere in codice tutte le conoscenze dei druidi, ma avevano anche un’utilità magica. Secondo le credenze, erano in grado di dare protezione e coraggio a seconda delle esigenze delle persone che le portavano con sé. Le rune più famose sono: fehu (ricchezza, fertilità e maternità), uruz (cambiamento), thurisaz (rigenerazione), raido (viaggio) e wunji (successo).

Il simbolo celtico dell‘amicizia è il claddagh, che come già sottolineato indica anche la famiglia e l’amore, oppure possono essere utilizzati gli altri disegni inerenti l’infinito. Infine, sono molto gettonati anche l’albero della vita, le spirali e la croce celtica.