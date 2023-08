Perché si dice essere al verde? Si tratta di un’espressione antica, che ha a che fare con le candele o i ceri di un tempo.

Vi siete mai chiesti perché si dice essere al verde? Di certo, si tratta di un’espressione che, almeno una volta nella vita, vi siete ritrovati a pronunciare fissando il portafoglio vuoto. Questo modo di dire affonda le radici nel passato e ha a che fare con le candele o i ceri di un tempo.

Modi di dire: essere al verde

Anche se il colore verde è simbolo della speranza ed è benaugurante, il modo di dire essere al verde ha un significato tutt’altro che ottimista. Si utilizza, infatti, quando non si hanno più soldi in tasca. In parole povere, descrive una situazione di grande disagio economico. Se vi siete chiesti perché si utilizza questa espressione, sappiate che ci sono di mezzo le candele. Un tempo, infatti, si usava dipingere di verde il fondo dei ceri. Pertanto, quando una candela mostrava il colore in oggetto significava che era arrivata alla fine della sua ‘esistenza’.

Inoltre, secondo un’antica tradizione, a Firenze si usava iniziare le aste pubbliche con l’accensione di una candela. Il cero veniva utilizzato a mo’ di clessidra. Fino a quando c’era la fiamma venivano accolte le offerte, appena arrivava al colore verde non si accettavano più le puntate e l’asta veniva chiusa. Secondo alcuni, questo modo di dire deriva proprio dall’usanza fiorentina.

Un colore positivo per indicare la miseria: solo casualità?

Essere al verde, quindi, è stato utilizzato per indicare una persona ridotta in miseria perché, così come il cero, non ha più energie materiali per sopravvivere. Mentre sognare i soldi può presagire eventi positivi, quando si utilizza questa espressione significa che il portafoglio è vuoto. Il fatto che venga utilizzato il colore simbolo di grande fortuna, non c’entra nulla, ma è comunque curioso. Alla fine, anche davanti ad una situazione economica disastrosa, non si deve mai perdere la speranza in un domani migliore.