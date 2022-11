Sognare soldi ha diversi significati, più o meno positivi. In linea di massima, solo quando si perde il denaro non è un buon segno.

Tutti vorrebbero vivere una vita agiata, senza dover mai vivere con il dubbio di arrivare a fine mese. Quanti dicono che si accontentano del poco che hanno, mentono. E’ per questo che sognare i soldi è davvero ricorrente: vediamo quali sono i significati e i dettagli che non vanno mai tralasciati.

Cosa significa sognare i soldi?

Sognare soldi, specialmente se si sta vivendo un periodo non proprio felice sul versante economico, è assolutamente normale. L’inconscio non sta facendo altro che comunicare una necessità, un problema che si vorrebbe risolvere il prima possibile. Anche quando non si è in bolletta, però, possono capitare sogni incentrati sul dio denaro. Di carta o in monete, i soldi rappresentano un valore che il sognatore potrebbe attribuire a se stesso, agli altri o ad alcuni avvenimenti.

Sognare soldi di carta indica grande concretezza e capacità di realizzare i sogni e i progetti che si desiderano. Quando le banconote sono tante suggeriscono abbondanza di energie e risorse interiori. Idem se si ritira il denaro in banca o tramite bancomat, quando piove dal cielo o lo si trova per terra. Se si tratta di monete, invece, significa che il sognatore vuole dimostrare la propria onestà oppure avverte una certa ansia nei confronti delle cose essenziali dell’esistenza.

Sognare di ricevere soldi: come sempre, occhio ai dettagli

Andando avanti nell’interpretazione dei sogni che vedono come protagonista il dio denaro, vediamo cosa significa quando si tratta di soldi falsi o strappati. L’inconscio sta suggerendo di guardarsi bene alle spalle, amori e amicizie comprese. Sognare di trovare tanti soldi, invece, potrebbe indicare l’arrivo di una bella notizia, mentre quando il denaro si riceve il significato è duplice. Se il dono arriva da uno sconosciuto bisogna dare più valore a se stessi, mentre se le persona è conosciuta indica che la stessa prova una grande stima nei vostri confronti.

Sognare di contare soldi indica che si sta vivendo una situazione che crea parecchi grattacapi. Potrebbe essere una questione sentimentale, di lavoro o economica. Infine, se nel sogno si perde denaro è segno di cattivo auspicio. Il sognatore crede di star sprecando il suo tempo, sia nelle relazioni affettive che nella vita quotidiana, per cui qualcosa sta per arrivare al capolinea. Al contrario, è buon segno quando i soldi sono vinti oppure ottenuti in eredità.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG