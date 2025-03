“Ma non dovevamo vederci più?” di Katia e Valeria: tutte le info sul tour teatrale 2025, date e durata

Katia Follesa e Valeria Graci in teatro con il tour 2025 di “Ma non dovevamo vederci più?”: date, durata e descrizione dello spettacolo.

A distanza di oltre dieci anni, Katia Follesa e Valeria Graci tornano in teatro con uno spettacolo che promette grandi risate e rivelazioni inaspettate. Si intitola “Ma non dovevamo vederci più?” e sarà portato in giro per l’Italia in tutta la stagione 2024/2025: scopriamo tutte le date, la durata e la descrizione dello show.

La descrizione dello spettacolo a teatro di Katia e Valeria

Era il 2012, quando Katia Follesa e Valeria Graci hanno separato le loro vite professionali. Una batosta per i fan, gli stessi che le hanno sempre seguite con affetto fin dagli esordi. A distanza di più di dieci anni, le due comiche si sono ritrovate e hanno deciso di ripartire da dove si erano lasciate. Il tour della reunion, partito nel 2024 e con date che riempiranno gran parte del 2025, si intitola non a caso: “Ma non dovevamo vederci più?“.

I fan resteranno piacevolmente sorpresi dallo spettacolo perché Katia e Valeria tornano sul palco mescolando le loro identità artistiche che, negli ultimi anni, si sono sviluppate singolarmente. Le due riporteranno in vita i loro personaggi più famosi, ma lo faranno per raccontare ciò che sono diventate, i motivi per cui si sono allontanate e quelli che l’hanno portate a riunirsi. Confessioni imbarazzanti, rivelazioni inaspettate, colpi di scena e gag esilaranti, il tutto accompagnato da un corpo di ballo.

Le date dello spettacolo

Il tour teatrale “Ma non dovevamo vederci più?” di Katia e Valeria è partito il 9 novembre 2024 dal Teatro Politeama di Genova. A seguire tutte le date della stagione 2024-2025:

10 novembre 2024 – Teatro Politeama, Genova;

22 e 23 novembre 2024 – Teatro Colosseo, Torino;

20 dicembre 2024 – Cartiere Carrara, Firenze;

31 dicembre 2024 e 18 gennaio 2025 – Teatro di Varese;

10 e 11 gennaio 2025 – Teatro Duse, Bologna;

19 gennaio 2025 – Teatro Dis_Play, Brescia;

1 marzo 2025 – PalaUnical, Mantova;

17, 18, 19, 20 e 21 marzo 2025 – Teatro Lirico Giorgio Gaber, Milano;

29 marzo 2025 – Palazzo del turismo, Jesolo (VE);

30 marzo 2025 – Auditorium Santa Chiara, Trento;

3 aprile 2025 – Teatro Sociale, Como;

6 aprile 2025 – Teatro Comunale, Sassari;

7 aprile 2025 – Teatro Massimo, Cagliari;

14 aprile 2025 – Teatro Filarmonico, Verona;

4 maggio 2025 – Teatro Municipale, Piacenza;

7 maggio 2025 – Politeama Rossetti, Trieste;

9 maggio 2025 – CMP Arena, Bassano Del Grappa (VI);

10 maggio 2025 – Chorus Life Arena, Bergamo;

13 maggio 2025 – Teatro Brancaccio, Roma;

26 maggio 2025 – Teatro Impero, Marsala (TP);

28 maggio 2025 – Cine Teatro Duemila, Ragusa;

29 maggio 2025 – Metropolitan, Catania;

30 maggio 2025 – Golden, Palermo;

31 maggio 2025 – Teatro Placido Mandanici, Barcellona Pozzo Di Gotto (ME).

La durata dello spettacolo a teatro di Katia e Valeria

Lo spettacolo “Ma non dovevamo vederci più?” di Katia e Valeria è composto da un unico atto, della durata di circa 100 minuti. Un’ora e mezza di puro divertimento, con due delle comiche più amate dell’intera scena italiana che si sono ritrovate dopo anni di distanza e incomprensioni. Non solo, si concederanno anche balli e canti, utili a raccontare a modo loro i momenti più significativi vissuti dagli esordi a oggi.