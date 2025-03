Il significato dei tatuaggi di Olly: dal Dalmata alla lumaca, passando per l’occhio

Olly, vincitore di Sanremo 2025, ha diversi tatuaggi sparsi per tutto il corpo: scopriamo le immagini e il loro significato.

Voce bella e profonda, padronanza del palco e canzoni profonde: così potremmo descrivere Olly. I fan più attenti, però, ci farebbero notare che non si può parlare dell’artista genovese senza menzionare i suoi tatuaggi. Scopriamo che immagini ha impresso sulla pelle e qual è il significato.

Il significato dei tatuaggi di Olly

All’anagrafe Federico Olivieri, Olly è diventato famoso ai più grazie alla vittoria al Festival di Sanremo 2025 con la canzone Balorda Nostalgia. Il cantante genovese, classe 2001, piace a tutti, giovani e meno giovani. Probabilmente, oltre alla sua voce, è merito anche del suo modo di porsi, garbato e sempre con il sorriso sulle labbra. Ad aver attirato la curiosità dei fan, ovviamente, è anche il suo aspetto, tatuaggi compresi. Alcune immagini hanno un significato assai particolare.

Tra i tattoo, quello più vistoso, è il cane di razza Dalmata che ha sul bicipite del braccio destro. Un disegno particolare, fatto più per scommessa che altro, ma che gli ricorda comunque un momento molto importante della sua vita. Prima di laurearsi in Economia, parlando di voti con i suoi amici, aveva giurato che se avesse preso 101 si sarebbe tatuato il cucciolo. Così è stato.

Sempre sul braccio destro, Olly ha altri tatuaggi ben visibili, come un’ancora, il volto di una donna che fuma una sigaretta, il muso di un lupo stilizzato, un occhio e una lumaca. L’artista non ha mai parlato del loro significato, ma immaginiamo che ognuna sia collegata a un evento o a qualcosa di importante.

Quanto ha speso Olly per i tatuaggi?

I tatuaggi di Olly, anche se il suo corpo rispetto ad altri colleghi ha ancora diversi spazi vuoti, non sono finiti qui. Sulla spalla destra ha un Cupido pronto a scoccare la freccia dell’amore, mentre sul gomito sinistro una scritta. Sempre sul braccio destro c’è anche la figura di una persona, non si capisce bene se uomo o donna. Ad esclusione del Dalmata, il cantante non ha ancora svelato il significato degli altri tattoo che ha scelto di imprimere sulla pelle.

Per quanto riguarda il costo, immaginiamo che abbia speso una bella cifra, visto che i disegni sono quasi tutti particolari e di una certa grandezza.