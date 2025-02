Balorda nostalgia di Olly, il significato: “Magari è finita, però ti voglio bene”

Balorda nostalgia è la canzone con cui Olly si presenta in gara al Festival di Sanremo 2025: scopriamo il significato.

Il gara al Festival di Sanremo 2025 per la seconda volta, Olly si è presentato sul palco dell’Ariston con la canzone Balorda nostalgia. Un brano dalla melodia malinconica, condito da un testo che evoca sentimenti passati. Vediamo il significato del singolo.

Balorda nostalgia di Olly: il significato della canzone

Olly si è presentato alla 75esima edizione del Festival di Sanremo con Balorda nostalgia. Scritta dallo stesso artista con Julien Boverod e Pierfrancesco Pasini, racconta in modo nostalgico una storia d’amore giunta al termine. A emergere, però, non è soltanto il dolore per la rottura, ma anche la consapevolezza che la relazione ha dato il massimo e di più non si poteva pretendere.

“Vorrei tornare a quando

Ci bastava

Ridere, piangere, fare l’amore“.

Quando una storia d’amore finisce è assolutamente normale avvertire nostalgia e, magari, ripensare ai momenti belli. Spesso si vorrebbe tornare indietro, anche solo per riassaporare la spensieratezza tipica dei primi tempi.

“Non so più come fare senza te

Te che mi fai, vivere e dimenticare,

Tu che mentre cucini ti metti a cantare“.

Una rottura non equivale alla fine della vita, anche se nei giorni immediatamente successivi all’addio sembra che nulla abbia più senso.

“Magari è già finita

Però ti voglio bene

Ed è stata tutta vita“.

Balorda nostalgia di Olly si conclude con una consapevolezza: anche se una storia d’amore finisce, si possono ricordare i momenti belli e si può tranquillamente ammettere di voler ancora bene all’ex. L’artista ha parlato così della canzone: “Ricostruisce la parte bella di una storia d’amore finita. Ne sento in qualche modo la mancanza, con la consapevolezza degli inevitabili aspetti negativi che hanno fatto finire la relazione. Mi rimane una nostalgia molto forte“.

Ecco il video di Balorda nostalgia di Olly:

Balorda nostalgia di Olly: il testo della canzone

Magari non sarà

Nemmeno questa sera

La sera giusta per tornare insieme…

