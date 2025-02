Allineamento pianeti di febbraio 2025: è l’ultimo giorno, poi si ripeterà nel 2040

A che ora bisogna alzare gli occhi al cielo per assistere all’allineamento dei pianeti di febbraio 2025? Scopriamo il momento migliore.

Ultimo giorno disponibile per assistere al magnifico allineamento dei pianeti di febbraio 2025. Un evento raro, che si verificherà nuovamente nel 2040. Scopriamo qual è il momento migliore per alzare gli occhi al cielo e ammirare Venere, Marte, Giove, Saturno, Nettuno e Urano.

Tutto sull’allineamento dei pianeti di febbraio 2025

Dopo l’eclissi solare totale del 2024, il mese di febbraio 2025 resterà nella storia dell’astronomia, in quanto appassionati e non hanno avuto modo di assistere a un magnifico spettacolo della natura: l’allineamento dei pianeti. Un evento raro, che si verifica ogni dieci/quindi anni. Il fenomeno, noto anche come parata planetaria, si verifica quando più pianeti appaiono in fila nel cielo notturno.

Secondo gli esperti, il motivo dell’allineamento è da rintracciare nell’eclittica, ossia la linea immaginaria lungo la quale il Sole e i pianeti si muovono nel cielo. Considerando che il sistema solare si è formato da un disco di gas e polveri, i pianeti riescono a trovarsi tutti, più o meno, sullo stesso piano orbitale.

Il 28 febbraio 2025 è l’ultimo giorno disponibile per assistere alla parata planetaria, ma come accaduto nei giorni precedenti saranno visibili solo sei pianeti su sette: Saturno, Venere, Nettuno, Urano, Giove e Marte. Soltanto Mercurio, troppo vicino al Sole, continuerà a restare velato.

A che ora assistere all’allineamento dei pianeti di febbraio?

Per assistere all’allineamento dei pianeti, a occhio nudo o con appositi macchinari, bisogna alzare gli occhi al cielo la sera del 28 febbraio, dal tramonto fino alle prime luci dell’alba. Per rivedere simultaneamente Saturno, Venere, Nettuno, Urano, Giove e Marte bisognerà attendere fino al 2040. Se non avete alcun tipo di strumento riuscirete a distinguerne bene solo quattro, ossia: Mercurio, Venere, Giove e Marte. Per vedere Urano e Nettuno è necessario un binocolo o un piccolo telescopio.