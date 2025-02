Tarlo nell’orecchio, quando la musica entra in testa: l’earworm colpisce 9 persone su 10

Sapete cos’è il tarlo nell’orecchio? L’earworm è un vero e proprio fenomeno, contro cui alcuni si ritrovano a combattere strenuamente.

A tutti è capitato di ritrovarsi senza motivo a canticchiare una canzone, ma il cosiddetto tarlo nell’orecchio è un fenomeno molto più complesso, talvolta fastidioso. L’earworm colpisce 9 persone su 10 e per alcuni diventa una specie di ossessione da cui fanno fatica a liberarsi.

Tarlo nell’orecchio: cos’è il fenomeno della musica in testa

E’ assai probabile che ascoltando una canzone dal ritmo particolare, facilmente ricordabile, il motivetto risuoni nella nostra testa per ore e ore. Un fenomeno assolutamente normale, che generalmente scompare così com’è venuto. Diverso, invece, è il tarlo nell’orecchio, che si manifesta quando, come dicono gli esperti, l’inconscio si fa musica.

Si tratta dell’earworm, che secondo un recente studio interessa 9 persone su 10 almeno una volta a settimana. Un brano, un ritornello, la colonna sonora di uno spot pubblicitario o qualsiasi altro motivetto, in comune hanno solo una cosa: la musicalità irresistibile. Sia chiaro, non deve essere necessariamente una melodia che piace o di cui siete attratti. Spesso, infatti, risulta quasi fastidiosa.

Pertanto, come indica anche il modo di dire, il tarlo nell’orecchio è una musica che entra in testa e non se ne va. Per gli esperti, il motivo principale per cui ciò accade è da rintracciare nell’attività del cervello. Quest’ultimo, nei momenti in cui è sottotono, magari perché non impegnato in qualcosa, trova il modo di rimanere attivo, oppure potrebbe anche essere letto come una reazione nei riguardi dello stress eccessivo.

Cosa fare per contrastare l’earworm

Il tarlo nell’orecchio, quindi, deve essere interpretato come un segnale del cervello volto a mantenere stabile il livello di attivazione. Anche se è un fenomeno che non deve indurre a preoccupazioni eccessive, per alcuni risulta particolarmente fastidioso, specialmente quando si manifesta durante il riposo. Per sbarazzarsi dell’earworm, gli esperti consigliano di ascoltare per intero la canzone ‘incriminata’ oppure di concentrarsi o impegnarsi su un’altra attività.