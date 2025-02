Significato del numero 77, ‘e diavulille nella smorfia napoletana

Qual è il significato del numero 77? Una cifra ricca di sfaccettature e interpretazioni che rappresenta il diavolo nella smorfia napoletana.

Nel vasto mondo della numerologia, il numero 77 è ricco di simbolismi e interpretazioni profonde. Strettamente legata al numero 7 di cui costituisce un rafforzamento, questa cifra così interessante ha una molteplicità di sfaccettature e indica irrequietezza e dinamismo. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sul suo significato!

Cosa significa il numero 77?

Il 77 è un numero naturale che si distingue per essere dispari e composto da due cifre identiche. Il suo significato non è però legato esclusivamente a quello del numero 7, che rappresenta perfezione e conoscenza, ma anche a quello del numero 5, simbolo di avventura, cambiamento e libertà. Per effettuare l’analisi numerologica è infatti necessario procedere sommando le sue cifre (7+7=14, poi 1+4=5).

Proprio per il legame con questi due numeri, coloro che si ritrovano sotto l’influenza del 77 tendono a sfidare le convenzioni sociali e a percorrere le strade meno battute. Queste persone sono spesso animate da una profonda sete di conoscenza e dalla necessità di sentirsi libere da ogni vincolo.

Si tratta di soggetti irrequieti e in perpetuo movimento, sempre alla ricerca di nuove esperienze che possano arricchire il loro spirito e ampliare i loro orizzonti. Tuttavia, questa inesauribile sete di vita può talvolta portarle a vivere una fase di disordine esistenziale, a causa del quale possono provare confusione e incertezza.

L’impulsività e l’anticonformismo delle persone legate al 77 sono dovute anche al suo profilo astrologico. Questo numero è infatti strettamente legato all’audace segno del Leone, a sua volta influenzato dall’energia vitale del Sole e dall’elemento ardente del fuoco, che gli conferisce una natura dinamica e curiosa ma anche instabile.

Il 77 nella smorfia napoletana: cosa significa

Nella smorfia napoletana il 77 rappresenta ‘e diavulille, ossia il diavolo, e simboleggia l’eterno conflitto tra bene e male. Sognare il diavolo non ha una connotazione univocamente negativa: può rappresentare la consapevolezza delle proprie ombre interne e degli aspetti più oscuri di noi stessi che spesso tendiamo a nascondere.

Questi sogni possono indicare la presenza di frustrazioni non risolte, desideri sessuali repressi, o persino il timore di non essere all’altezza delle situazioni che la vita ci pone davanti. Lottare contro il diavolo in sogno può dunque simboleggiare un confronto con parti più turbolente della nostra personalità e deve essere inteso come un invito ad accettare e valorizzare ogni aspetto di noi stessi.