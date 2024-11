Numero 7: il significato del numero della conoscenza

Qual è il significato del numero 7? Ecco tutto quello che c’è da sapere su uno dei numeri più particolari e mistici di sempre.

Il numero 7 è molto particolare, spirituale e contemplativo. Conoscete il suo significato? Vi anticipiamo che la sua positività ha fatto sì che venisse utilizzato anche nel mondo dei giochi. Vediamo tutto quello che c’è da sapere su questo numero, dalla sua ‘ricorrenza’ alle persone che lo hanno come ‘simbolo’ del proprio destino.

Qual è il significato del numero 7?

Rispetto agli altri, il numero 7 ricorre spesso e in diversi ‘settori’. Sono sette, ad esempio, i giorni della settimana, i colori dell’arcobaleno e le note musicali. Non solo, a questo numero corrispondono anche i cicli lunari, i chakra e il periodo di sfortuna quando si rompe uno specchio. Spostandoci sul piano religioso, abbiamo altri riferimenti: Dio creò il mondo e l’universo in 7 giorni (tra l’altro utilizzando l’ultimo, quindi il settimo, come riposo), i doni dello Spirito Santo sono sette così come i vizi capitali e i libri nella Bibbia, le braccia della Menorah (candelabro ebraico) sono 7, nel buddismo è il numero della completezza, mentre secondo il Corano sono sette i cieli creati da Dio.

Come avrete facilmente intuito, il 7 ha un valore importante, che affonda le radici nella notte dei tempi. Per tutte le culture, a prescindere dalla religione di appartenenza, questo numero simboleggia la perfezione e la completezza. Non solo, viene associato anche all’intelletto, alla conoscenza, all’apprendimento, alla speranza e alla fortuna. Quest’ultimo significato si ritraccia benissimo nel mondo dei giochi di tutto il mondo. Non a caso, il 7 è uno dei numeri che compare più spesso nelle slot machine.

Ci sono anche le persone del 7: ecco come sono

Secondo la numerologia, che ricordiamo non è riconosciuta come scienza esatta, ognuno di noi ha il proprio numero del destino. Questo si ricava sommando i numeri legati alle lettere che compongono nome, secondo nome e cognome, fino a ottenere un solo numero. Coloro che ottengono il 7 sono amanti della conoscenza, saggi, contemplativi e spirituali.

Naturalmente analitici, sono particolarmente curiosi, tanto che vengono paragonati ai cercatori della verità. Nel destino, quindi, hanno l’esplorazione e la ricerca del senso della vita. Amanti della solitudine, hanno bisogno di un po’ di tempo in più rispetto agli altri per legare con le persone. I difetti? Essendo molto introspettivi e meditativi, sono spesso cinici e hanno un umore sfiduciato.

Sognare il numero 7: che significa?

Può capitare di sognare il numero 7, magari in una carta da gioco oppure incontrando un bambino di sette anni, o ancora notando nella scena un oggetto che si ripete per sette volte. Il significato, anche se può variare in base al disegno onirico, è sempre positivo. Rappresenta, infatti, il successo, la riuscita di un progetto/relazione o un arricchimento interiore.