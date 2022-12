Frasi Max Pezzali: le citazioni più belle tratte dalle canzoni dell’artista pavese, sia con gli 883 che da solista.

Quante frasi di Max Pezzali troviamo scritte sui muri delle nostre città? Non sarà stato il più grande cantautore della storia della nostra musica, ma l’artista pavese è stato uno dei pochi a riuscire a dare voce a più di una generazione, grazie a una scrittura semplice, diretta, quotidiana, e a canzoni d’amore intrise di un romanticismo sincero e quasi cinematografico. Se stai cercando le frasi più belle di Max Pezzali, in questo articolo te ne proporremo una raccolta significativa, tratte sia dalla sua discografia con gli 883 che da quella da solista.

Frasi canzoni Max Pezzali: le più belle con gli 883

Gli 883, formati da Max Pezzali e e da Mauro Repetto, sono stati un gruppo cult per tutti gli anni Novanta. La loro musica, un pop rock di puro intrattenimento, è diventata un inno generazionale per tantissimi ragazzi, cresciuti condividendo le loro emozioni e le loro disavventure, quelle della vita semplice di un’Italia di provincia.

MAX PEZZALI

“Ho sconfitto la depressione con una canzone degli 883“, ha dichiarato qualche tempo fa il conduttore Roberto Mattioli. A testimonianza di che peso abbiano avuto questi brani per milioni di italiani, grazie a una semplicità che non è banalità. Ecco alcune citazioni tratte da canzoni indimenticabili:

– Tu se lo sai mi devi dire se tu veramente mi preferiresti se io fossi uno di quegli stronzi vestiti a festa che si vedono dovunque vai nei bar oppure in discoteca appoggiati a qualche colonna che bevono un gin tonic come fosse una bella storia dai, ma vuoi capirla o no. (da Non me la menare, canzone presente nell’album Hanno ucciso l’Uomo Ragno)

– Le notti non finiscono all’alba nella via, le porto a casa insieme a me, ne faccio melodia, e poi mi trovo a scrivere chilometri di lettere, sperando di vederti ancora qui. (da Come Mai, canzone presente nell’album Nord Sud Ovest Est)

– Se lo potessi immaginare dipingerei il sogno di poterti amare. (da Una canzone d’amore, canzone presente nell’album La donna, il sogno & il grande incubo)

– Non ho nessun rimpianto, nessun rimorso, soltanto certe volte capita che, appena prima di dormire, mi sembra di sentire il tuo ricordo che mi bussa e mi fa male un po’. (da Nessun rimpianto, canzone tratta da La dura legge del gol)

– So che nelle fiabe succede sempre che sul cavallo bianco arriva un principe che porta la bella al castello, si sposano e sarà amore per l’eternità. Solo che la vita non è proprio così, a volte è complicata come una lunga corsa a ostacoli, dove non ti puoi ritirare, soltanto correre con chi ti ama accanto a te. (da Io ci sarò, canzone tratta dall’album Gli anni)

– Se sono giusto oppure no, se sono a posto o pessimo, se sono il primo o l’ultimo, ma sono tutto ciò che ho. Se sono bravo oppure no, se sono furbo o stupido, se sono scuro o limpido, ma sono tutto ciò che ho. (da Tutto ciò che ho, canzone tratta dall’album Grazie mille)

– E siamo qui ai piedi di una strada che sale su ripida e dissestata, la chiamano età della ragione, ci passano miliardi di persone, io spero di poterla fare tutta, guardare giù quando arriverò in vetta, anche arrancando come quel vecchissimo Peugeot. (da Come deve andare, canzone tratta dall’album Uno in più)

– Io di risposte non ne ho mai avute, mai ne avrò, di domande ne ho quante ne vuoi, e tu, neanche tu mi fermerai, neanche tu ci riuscirai: io non sono quel tipo di uomo e non lo sarò mai. (da Ci sono anch’io, canzone tratta dall’album Love/Life)

Frasi belle Max Pezzali: le migliori da solista

Gran parte delle sue fortune, Max le ha ottenute grazie agli 883. Quando però, nei primi anni Duemila, ha deciso di mettere fine a quel progetto per dedicarsi alla sua carriera solista, l’azzardo ha pagato. Anche con il suo nome è infatti riuscito a scrivere canzoni destinate a cambiare per sempre la vita di molte persone. Ecco alcune delle frasi più belle dalle sue canzoni:

– Sei il primo mio pensiero che al mattino mi sveglia, l’ultimo desiderio che la notte mi culla, sei la ragione più profonda di ogni mio gesto, la storia più incredibile che conosco. (da Eccoti, dall’album Il mondo insieme a te)

– E chissà se vale la pena di passare la vita a correre, o se invece la migliore mossa non sia di starmene immobile, e tanto, se l’onda arriva, arriva e basta, non serve perderci la testa, e allora tanto vale sorridere. (da I filosofi, canzone tratta dall’album Time Out)

– Buttare tutto, buttare quello che fa male, o perlomeno buttare quello che non vale, non vale niente o non vale almeno un’emozione. (da Il mio secondo tempo, canzone tratta dall’album Terraferma)

– Eravamo quel che tutti sognano, quell’amore che i cantanti cantano, tanto forte potente immenso che, sembra esagerato ed impossibile, e che il petto fa quasi esplodere, senza il quale non si può più vivere, che potrebbe scomparire l’universo tranne noi. (da L’universo tranne noi, canzone tratta dall’album Max 20)

