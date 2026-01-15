Tredici Pietro: il significato del nome d’arte del figlio di Gianni Morandi

Qual è il significato del nome d’arte Tredici Pietro? Il figlio di Gianni Morandi l’ha scelto all’inizio della sua carriera musicale.

Se Tredici Pietro si fosse presentato sulla scena musicale italiana con il nome che hanno scelto i suoi genitori, avrebbe sicuramente patito maggiormente l’etichetta di “figlio di”. Probabilmente, i paragoni con il padre, il grande Gianni Morandi, gli avrebbero impedito di diventare un rapper molto apprezzato. Ma, qual è il significato del suo nome d’arte?

Tredici Pietro: qual è il significato del nome d’arte?

All’anagrafe Pietro Morandi, Tredici Pietro ha debuttato nel mondo della musica nel 2018, con il singolo Pizza e fichi. Con un cognome così importante, la decisione di scegliere un nome d’arte che lo slegasse completamente dal padre Gianni è arrivata spontanea. Allo stesso tempo, il rapper voleva uno pseudonimo che gli ricordasse ogni giorno le sue origini.

Ma, come è arrivato a sostituire il suo cognome con Tredici? Da ragazzino, giocava a basket con gli amici e aveva sempre la maglia numero 13. I compagni di squadra hanno iniziato a chiamarlo Tredici, così quel nomignolo che gli hanno affibbiato simpaticamente è finito per diventare il suo nome d’arte.

Un nome d’arte semplice, spontaneo e sincero, che Pietro ha scelto di portare con sé anche quando ha debuttato nel mondo della musica.

Il peso del cognome Morandi

Per capire pienamente il significato del suo nome d’arte, però, dobbiamo spingerci un po’ più a fondo. Pietro non ha scelto di tenere il nomignolo Tredici solo per tenere vivo il legame con i suoi amici e le sue origini, ma anche per allontanarsi il più possibile dall’importante cognome che ha fin dalla nascita.

In Italia, basta pronunciare Morandi per pensare a un’infinità di canzoni che hanno scritto la storia della musica e del cinema nostrano, con un solo e grande protagonista: Gianni. Così, mantenendo il nome e aggiungendo Tredici come pseudonimo è riuscito a costruirsi una carriera tutta sua, senza il pesante fardello che tutti i “figli di” si portano appresso.