Qual è il significato di Fulmini addosso di Francesca Michielin? La canzone è la colonna sonora del film L’estate più calda.

Il film L’estate più calda, che a breve sarà disponibile su Prime Video, avrà una colonna sonora che difficilmente passerà inosservata. Stiamo parlando della canzone Fulmini addosso di Francesca Michielin. Vediamo qual è il significato e il testo del brano.

Fulmini addosso di Francesca Michielin: il significato della canzone

Uscita venerdì 9 giugno 2023, Fulmini addosso è la canzone di Francesca Michielin che è stata scelta come colonna sonora del film L’estate più calda, disponibile su Amazon Prime Video dal 6 luglio. Brano dalle sfumature dance-pop con sonorità elettroniche, presenta un ritornello da cui è impossibile non farsi trascinare. Il pezzo racconta un amore che trae linfa vitale proprio dalle difficoltà.

“E mi alzi l’umore

Ma tanto ricado di nuovo per una tua frase

Che hai detto male, solito errore“.

Alti e bassi, incomprensioni e riappacificazioni. Sono queste, d’altronde, le caratteristiche di quasi tutte le relazioni esistenti sulla faccia della terra. Un segreto, che potremmo anche definire una sorta di trucco per la sopravvivenza, c’è.

“E se scoppierà il temporale possiamo scivolare

Restare in equilibrio

Anche a costo di farci male camminare in verticale“.

Francesca Michielin invita ad essere liberi e spensierati, proprio come l’estate. Così l’artista ha definito la canzone: “Fulmini Addosso nasce con l’idea di creare un contrasto importante tra la parte strumentale, che vanta la produzione di Merk & Kremont, e il suo testo estremamente poetico, quasi ermetico. Attraverso questo brano vorrei lanciare un messaggio importante: oggi la gentilezza e la dolcezza, nella loro forma più pura e autentica, sono modi, atteggiamenti rari che, quando ci avvolgono inaspettatamente, sembra ci colpiscano come fulmini, spiazzandoci. Per questo dovremmo cercare di abituarci il più possibile a questi fulmini, provando a renderli parte della nostra quotidianità“.

Ecco il video di Fulmini addosso di Francesca Michielin:

Fulmini addosso: il testo della canzone

Come si fa quando una lacrima fa inciampare?

Scioglie da sola sperando possa evaporare

E forse sei tu che metti la musica ad alto volume…

