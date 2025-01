Qual è il significato dei tatuaggi di Gaia Gozzi? Scopriamo quali sono le immagini che la cantante ha deciso di imprimere sulla pelle.

Anche se difficilmente li mette in mostra, Gaia Gozzi ha diversi tatuaggi sparsi sul corpo. Si tratta di immagini di piccole dimensioni, non troppo impattanti, ma tutte con un significato profondo. Dalla famiglia alla musica, passando per le amiche: ecco quali sono i suoi tattoo e a chi l’ha dedicati.

Il significato dei tatuaggi di Gaia Gozzi

Vincitrice della diciannovesima edizione di Amici di Maria De Filippi, Gaia Gozzi non ha mai nascosto la sua passione per i tatuaggi. Le immagini che ha scelto di imprimere sulla sua pelle fin da quando era giovanissima hanno tutte un significato particolare, profondo. Il primo tattoo della sua vita l’ha fatto sul braccio sinistro e rappresenta le coordinate geografiche delle sue due città. L’artista, infatti, è nata da papà italiano e da mamma brasiliana.

Sempre sul braccio sinistro ha un disegno a linea, che omaggia i suoi genitori ai quali è molto legata. Passando al braccio destro, troviamo un piccolo aeroplanino di carta che rappresenta il suo amore per i viaggi e un cerchio che simboleggia la sua vita e le scelte che fa.

Molto importante è anche la scritta che ha impresso sul braccio destro: Dear Friend. E’ un tatuaggio che ha fatto insieme alle sue migliori amiche, al suo fianco fin dall’infanzia. Non a caso, lo stile usato per la scritta è proprio quello tipico dei bambini.

Quanto ha speso Gaia Gozzi per i tatuaggi?

Tra i tatuaggi, ovviamente, ce ne sono alcuni che Gaia Gozzi ha dedicato alla sua carriera musicale. Sul braccio sinistro ha una rosa al contrario all’interno di una cornice nera sul braccio in onore della canzone Il rosso delle rose e sulla schiena la scritta Alma, per ricordare l’uscita del suo secondo album.

Non sappiamo quanto abbia speso l’ex talento di Amici per i tatuaggi, ma considerando che non sono immagini troppo grandi, colorate o complicate, immaginiamo che si tratti di una cifra di poco conto.