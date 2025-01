Che auto possiede Guè? Il rapper ha un garage da fare invidia, ovviamente ci sono parcheggiate solo macchine extra lusso.

Nei suoi video musicali, Guè ha dimostrato di aver un gran gusto per quel che riguarda le quattro ruote. Stando ad alcune indiscrezioni, il rapper ha una vera e propria passione per i motori, tanto che nel suo garage ci sono diverse vetture extra lusso. C’è perfino una macchina d’epoca.

Passione auto per Guè, ovviamente extra lusso

All’anagrafe Cosimo Fini, Guè ha sempre avuto una grande passione per le auto, soprattutto quelle sportive. Ovviamente, da bravo rapper, il settore del lusso è il suo preferito, anche per quel che riguarda le quattro ruote. Il suo garage, visto che ha mezzi adatti per ogni occasione, farebbe invidia perfino a chi non capisce nulla di motori.

L’ultima macchina che ha acquistato è una Lamborghini Urus, che ha fatto personalizzare in modo assolutamente personale. La carrozzeria, infatti, riproduce una superficie di marmo, venature comprese. Questa modifica, che rende l’auto unica nel suo genere, è stata effettuata da un’azienda specializzata di Roma. Il suv, con un motore da 650 cavalli, può raggiungere una velocità massima di 305/km. Il prezzo? 230mila euro, ma visti gli optional Guè ha speso molto, molto di più.

Quanto vale il garage di Guè?

Guè possiede un’auto riservata alle grandi occasioni, una Rolls Royce Phantom Drophead. Si tratta di una limousine di gran lusso, apparsa anche nel disco Mr. Fini, che ha un prezzo di vendita che parte da 400mila euro. Tra le vetture a cui il rapper è più affezionato compare un modello d’epoca, un vero e proprio gioiellino: la Lancia Delta Integrale. Rossa, con un motore a 4 cilindri per 197 cavalli, la macchina ha un valore che si aggira tra i 30 e i 40mila euro.

Difficile stabilire quanto vale il garage di Guè perché non ha mai rilasciato dichiarazioni su tutte le auto che possiede. Di certo, anche basandoci solo sui modelli citati, possiamo tranquillamente dire che si tratta di una cifra che potrebbe superare il milione di euro.