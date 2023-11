Com’è e dove si trova la casa di Miriam Leone? La dimora, in stile shabby chic, presenta dei soffitti che sono opere d’arte.

Miriam Leone e il marito Paolo Carullo stanno per diventare genitori del primo figlio. I due accoglieranno il pargolo in una casa bellissima. La dimora, dallo stile shabby chic, presenta dei soffitti che sono vere e proprie opere d’arte. Ecco dove si trova e com’è.

Miriam Leone: la sua casa è romantica e shabby chic

Classe 1985, Miriam Leone è nata a Catania. Da tempo, però, ha lasciato la sua adorata Sicilia per trasferirsi a vivere a Roma. Dopo il matrimonio con Paolo Carullo, avvenuto nel 2021 in Sicilia, dovrebbe vivere a Milano. Lui, laureato in Economia e Finanza nel capoluogo lombardo, si occupa del mondo degli affari ed è fondatore della band Apple Jack.

Anche se entrambi sono molto riservati, grazie alle condivisioni Instagram dell’attrice abbiamo qualche immagine del loro nido d’amore. Si tratta di un appartamento situato ai piani alti, che gode di grande luminosità e di una vista che fa venire la pelle d’oca.

In alcune stanze, la casa di Miriam e Paolo presenta dei bellissimi soffitti in legno, alcuni con cassettoni dipinti e altri con travi a vista. Quello della cucina, ad esempio, è una vera e propria opera d’arte.

Sono molto belli anche i soffitti con le travi a vista. In questo caso, non presentano nessun motivo, ma sono in tinta unita bianca o marrone.

Miriam Leone e Paolo Carullo: una casa per tre

A breve, Miriam Leone e Paolo Carullo diventeranno genitori del primo figlio. Il loro nido d’amore sarà perfetto per tre persone, anche di più. Stando a quanto si coglie dalle condivisioni social, infatti, la casa è molto ampia. Considerando l’importanza dei soffitti, le pareti sono quasi tutte bianche, al massimo di un verdino chiaro o tortora. Anche i mobili sono per lo più chiari, o di tonalità pastello.

Lo stile della casa è shabby chic, con complementi d’arredo in legno chiaro. Questo, però, non significa che la dimora sia priva di pezzi di design moderno. Nel salone, ad esempio, spiccano un grande lampadario e una piantana di notevoli dimensioni. Un pezzo originale? Senza ombra di dubbio, lo specchio in bamboo.

La casa della Leone è davvero molto bella, curata fin nei minimi dettagli e, soprattutto, luminosissima.