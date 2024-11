Significato del nome Chiara: origini, caratteristiche e onomastico

Chiara è un nome di origine latina che significa “luminoso, chiaro”: scopriamo le sue origini e il suo significato!

Chiara è un nome che occupa un posto speciale nella cultura e nella tradizione italiana: scopriamo tutto quello che c’è da sapere su questo nome così bello!

Significato: luminoso, chiaro

luminoso, chiaro Origine: latina

latina Onomastico: 11 agosto

11 agosto Varianti: Claire (francese), Clara (spagnolo), Klara (tedesco), Claire (inglese)

Il significato e le origini del nome Chiara

Chiara è un nome femminile di origine latina che deriva dall’aggettivo “clarus” il cui significato letterale è “luminoso, chiaro“. Secondo alcune fonti potrebbe derivare anche dalla parola greca “kharis” che significa “bellezza, grazia”. In epoca romana era particolarmente diffusa la versione Clarissa, diminutivo di Clara, il cui significato è “persona brillante”.

Il nome Chiara si declina in diverse varianti che ne mantengono l’essenza: tra queste, troviamo Clara, Claretta, Clarina, o la più antica Clarissa. Anche se meno comune, esiste una forma maschile del nome, ovvero “Chiaro”.

Onomastico e diffusione del nome Chiara

Il giorno in cui si festeggia l’onomastico di questo nome è l’11 agosto in onore di Santa Chiara D’Assisi, seguace di San Francesco che decise di rinunciare ai suoi privilegi per fondare l’Ordine delle Clarisse. In alternativa può anche essere celebrato:

il 4 gennaio per Beata Chiara da Ugarte, vergine mercedaria

per Beata Chiara da Ugarte, vergine mercedaria il 10 febbraio per Beata Chiara da Rimini, suora clarissa

per Beata Chiara da Rimini, suora clarissa il 20 aprile per Beata Chiara Bosatta, cofondatrice della congregazione delle Figlie di Santa Maria della Divina Provvidenza

per Beata Chiara Bosatta, cofondatrice della congregazione delle Figlie di Santa Maria della Divina Provvidenza il 9 luglio per Santa Maria Chiara, suora francescana, martire in Cina

per Santa Maria Chiara, suora francescana, martire in Cina il 1º agosto per Beata Chiara d’Orléans, monaca cistercense

per Beata Chiara d’Orléans, monaca cistercense il 17 agosto per Santa Chiara da Montefalco, badessa dell’Ordine degli Eremitani di Sant’Agostino

In Italia la diffusione di questo nome è strettamente legata proprio al culto di Santa Chiara D’Assisi a cui sono associate le virtù della purezza e della nobiltà d’animo. Ancora oggi Chiara è uno dei nomi più apprezzati dalle famiglie italiane: secondo i dati Istat nel 2004 è stato il terzo nome femminile più scelto per le bambine e il quinto nel 2006.

Caratteristiche e curiosità sul nome Chiara

Il nome Chiara evoca nella mente immagini di luminosità e trasparenza, qualità che spesso appartengono alle persone che lo portano. Le Chiara sono persone sincere, ma anche calme, gentili e assertive, capaci di brillare per la loro purezza e serenità. Chi si chiama così è spesso visto come una persona generosa, attenta agli altri, dotata di un senso innato di giustizia e guidata da valori morali solidi.

Il colore associato a questo nome non può che essere il bianco, simbolo universale di purezza ed innocenza. Il numero fortunato è invece il 6, simbolo di stabilità e determinazione. Infine, la pietra portafortuna per le Chiara è l’acquamarina, un pietra azzurra e traslucida come le acque limpide del mare.

Personaggi famosi con il nome Chiara

Di seguito vi presentiamo una lista di personaggi famosi che si chiamano Chiara: