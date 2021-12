Significato dei numeri: la simbologia e lo studio esoterico dei numeri, tornato in auge grazie alla serie The Ferragnez.

Chiunque abbia visto la serie tv The Ferragnez non avrà potuto fare a meno di rimanere incuriosito dall’attenzione di Fedez per la numerologia. Abbiamo infatti scoperto che il rapper da un gran peso al significato dei numeri. Per scegliere il momento più giusto per pubblicare un disco si affida infatti a un numerologo, uno studioso degli eventi collegati ai numeri. Può sembrare una pratica ormai desueta, ma il significato dei numeri è oggetto di grande attenzione da diversi secoli. Cos’è la numerologia e qual è il significato esoterico dei numeri più utilizzati? Scopriamolo insieme.

Super Green Pass, tutte le regole per viaggiare a Natale Scarica Gratis la guida!

Cos’è la numerologia, lo studio del significato dei numeri

La numerologia non è una vera e propria scienza. Si tratta in effetti di una branca dell’esoterismo che collega ai numeri un determinato significato simbolico, trascurando del tutto il loro valore aritmetico. Secondo chi studia i numeri, questi avrebbero un importante influenza sulle nostre vite, in quanto ogni numero godrebbe di una diversa vibrazione.

Significato dei numeri

Come scoperto anche in The Ferragnez, dunque, attraverso il numero sarebbe possibile rintracciare relazioni tra i numeri e le circostanze della vita di un soggetto. In questo modo è possibile comprendere meglio ciò che accade e anticipare anche le nostre scelte. L’analisi di un individuo parte ovviamente dalla data di nascita, che può già svelare il potenziale di una persona.

Il significato esoterico dei numeri

Mentre il significato dei sogni è molto conosciuto anche a livello nazionalpopolare, il significato dei numeri doppi o delle singole cifre non è ancora argomento di dibattito tra chi non se ne interessa minimamente. Ma qual è il significato dei numeri più famosi e utilizzati? Vediamolo nel dettaglio, partendo dallo 0, che in simbologia non viene considerato. L’1, essendo il primo numero, è la sorgente di ciò che esiste. Può quindi significare pienezza, completezza, perfezione.

Il 2 è un numero che può avere molti significati, ma in generale rappresenta le polarità, le distinzioni. Il numero 3 è quello del potere e della creazione. Il 4 è un numero simbolicamente molto importante e si ricollega alla Terra e a diverse religioni. Può avere diversi significati a seconda della numerologia presa in considerazione. 5 è il numero della consapevolezza e dell’avventura, mentre il 6 è quello della bellezza e dell’armonia (ma tre 6 nella simbologia cristiana rappresentano Satana).

Il 7 è il numero spirituale per eccellenza, l’8 è invece un numero difficile, d’influenza karmica, che richiede il pagamento dei propri debiti contratti in una vita precedente. Il 9 rappresenta il cambiamento e la crescita, mentre il 10 è il numero si ricollega alla fine di un ciclo. Per saperne di più puoi comunque affacciarti anche tu all’affascinante studio dei numeri, magari facendoti guidare dagli esperti di una branca esoterica tanto antica quanto ancora attuale.

Di seguito un video che ci spiega il significato delle cifre da 1 a 9:

Riproduzione riservata © 2021 - DG