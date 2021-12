Auberge de La Maison a Courmayeur: prezzi e caratteristiche dell’hotel amato da Chiara Ferragni, location della terza puntata di The Ferragnez.

Milanese doc, ma amante della montagna. Chiara Ferragni non perde occasione per godersi, soprattutto nei mesi invernali, un periodo di riposo. Lo ha fatto anche nei giorni dell’uscita di The Ferragnez. Prima delle vacanze di Natale, si è concessa un soggiorno in montagna insieme ai figli e ad alcuni amici, e per l’occasione è tornata in uno dei suoi posti del cuore: l’Auberge de La Mason di Courmayeur. Se hai visto la serie in onda su Amazon Prime il nome non ti sarà nuovo. Si tratta infatti del magnifico chalet che ospita la terza puntata dell’opera monografica dedicata a Chiara e Fedez. Ma quanto costa una notte in questo luogo da sogno?

Auberge de La Maison: i prezzi dell’hotel di Courmayeur

Definirlo un albergo o un hotel qualunque non è corretto. L’Auberge è infatti una sort adi scrigno magico, uno chalet inserito in un contesto meraviglioso a 1300 metri d’altezza, ai piedi del Monte Bianco. Chalet a conduzione familiare, guidato con sapienza dai Garin, si fa apprezzare per tantissimi servizi di alto livello, ma anche per la cura con cui è stato inserito in un paesaggio da sogno, senza minimamente avere un impatto invasivo sull’ambiente.

Non è un caso che sia Chiara, sia altri membri della famiglia lo abbiano preso come punto di riferimento sulle Alpi. La Maison può infatti vantare una vista spettacolare sul Monte Bianco, arredi in legno, camino e accessori tipici di ogni chalet di montagna che si rispetti. Tra i servizi esclusivi offerti dalla struttura ci sono tra l’altro una meraviglisoa spa con piscina interna e anche esterna, tra la neve, per i più coraggiosi. E poi sauna, bagno turco, un ristorante con vista panoramica e tutto ciò che di bello può offrire la Valle d’Aosta. Ma quanto costa una notte da sogno in questo albergo? Ovviamente, come per tutte le strutture alberghiere, il prezzo dipende dal periodo dell’anno e dalla camera. In bassa stagione, comunque, si va dai 220 euro a notte a salire.

Perché Chiara Ferragni ama l’Auberge de La Maison?

La rispota è molto semplice, e basta guardare alcune foto per poterlo comprendere. Si tratta infatti di una struttura da favola in grado di realizzare ogni tuo desiderio. Ma non basta questo a spiegare l’amore di Chiara per questo posto. C’è di più. C’è una serie di ricordi piacevoli. I Ferragnez hanno infatti trascorso qui tanti momenti splendidi, di pura felicità, come dimostrato anche dalla terza puntata della serie televisiva. Nel 2020 era stato ad esempio proprio l’Auberge il ritrovo per un romantico soggiorno di Chiara e dell’amato marito Fedez. Insomma, si tratta di un luogo davvero speciale per la loro coppia e la loro famiglia, una sorta di ‘controparte’ valdostana di Palazzo Parigi a Milano.

