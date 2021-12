Palazzo Parigi Hotel a Milano: prezzi e servizi dell’albergo del primo appuntamento di Fedez e Chiara Ferragni.

Chiunque segua con assiduità Chiara Ferragni sa che c’è un posto a Milano che la regina delle influencer ha a cuore più di molti altri: Palazzo Parigi, un hotel a cinque stelle della città meneghina. Un resort di lusso che può trasformare ogni pernottamento in un sogno, ma anche un dehor che racconta molto della sua storia con il marito Fedez. Il loro primo appuntamento si svolse proprio qui, in questo hotel circondato da alberi secolari, nel settembre 2016. Sembra passata una vita. Da allora si sono sposati, hanno visto nascere ben due figli, sono passati attraverso mille avventure. Ma non hanno mai dimenticato il luogo del cuore. Un luogo in cui più volte sono tornati per festeggiamenti e ricorrenze, come San Valentino. Scopriamo insieme tutti i dettagli su questo magnifico hotel.

Super Green Pass, tutte le regole per viaggiare a Natale Scarica Gratis la guida!

Palazzo Parigi Hotel a Milano: un sogno a cinque stelle

Palazzo Parigi è più di un semplice hotel. Edificio storico di grandissimo prestigio, si trova a pochi passi dal quadrilatero della moda e dalle principali attrazioni turistiche della città. Disegnato e gestito con grande cura dalla sua proprietaria Paola Giambelli, di professione architetto, si caratterizza per alcune peculiarità che lo rendono unico. Non è infatti un semplice hotel di lusso, la cui sontuosità potrbbe apparire fredda. Rimane infatti pur sempre un hotel in grado di offrire un’atmosfera sì molto intima, ma comunque familiare.

Chiara Ferragni

Completo in tutto e per tutto, offre diverse tipologia di camere, dalle suite di gran prestigio alle camere deluxe, che nulla hanno da invidiare a molte altre camere. L’intero palazzo è infatti decorato in maniera elegante con opere d’arte originali, tessuti di pregio e tutto ciò che può regalare agli ospiti una vera esperienza da sogno nel cuore della città della moda e del design. Tutte le camere sono arredate in stile milanese o parigino, contemporaneo in alcuni casi, più classico in altri. L’affaccio è per tutti su terrazze e balconi panoramici che mostrano il Duomo, il Castello Sforzesco o i grattacieli di Porta Nuova. A completare il tutto una Grand Spa e due ristoranti di tipologia differente, ma entrambi raffinatissimi e di altissimo livello: il Ristorante Gastronomico e il Bistrot Lounge Caffè Parigi.

Di seguito un video della spa:

Plazzo Parigi: i prezzi

Basta dare un’occhiata a qualche foto dello splendido Palazzo e delle sue camere da favola per poter comprendere cosa lo rende il posto del cuore di Chiara Ferragni e Fedez. Un posto speciale che ha però un suo costo non indifferente. Se prendiamo in esame un periodo non di alta stagione, come un weekend qualunque di febbraio, i prezzi vanno dai 756 euro per notte della Camera Executve, agli 11mila euro a notte della Penthouse Suite, un vero e proprio appartamento di lusso da 180 metri quadri di bellezza.

Una foto degli interni di Palazzo Parigi:

Riproduzione riservata © 2021 - DG