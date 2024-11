Significato del numero 5, simbolo di natura e vita

Qual è il significato del numero 5? Questa cifra compare in molti aspetti della nostra vita, ma può creare o distruggere.

Dalle dita di una mano a quelle dei piedi, passando per L’uomo Vitruviano di Leonardo da Vinci e i sensi: il numero 5 è ovunque. Vi siete mai chiesti qual è il suo significato? Per la numerologia è assolutamente positivo, ma lo stesso non si può dire per la smorfia napoletana.

Qual è il significato del numero 5?

Anche se difficilmente ci facciamo caso, il numero 5 è presente nelle nostre vite come non mai. Sono cinque le dita delle mani e dei piedi, così come lo sono i sensi a cui ci affidiamo per assaporare la meglio la nostra esistenza terrena. Spostandoci nel buddismo, non possiamo evitare di citare i famosi cinque elementi: etere, fuoco, aria, acqua e terra. Una divisione simile, tra l’altro, la ritroviamo in molte tradizioni asiatiche, dove i cinque elementi corrispondono a: terra, acqua, fuoco, legno e metallo.

Come avrete facilmente intuito, il significato del 5 è legato alla natura e alla vita e rappresenta l’uomo, la salute e l’amore. Volendo andare oltre, su un piano che potremmo definire superiore, questo numero simboleggia il superamento della condizione umana verso i livelli più elevati della coscienza. Non a caso, L’uomo vitruviano di Leonardo da Vinci si presenta a braccia aperte formando proprio cinque parti.

Generalmente, coloro che hanno il 5 nella propria data di nascita sono persone libere, emotive e artistiche, che mettono al centro della vita la propria anima. Tengono molto all’amore e alla libertà di espressione, in ogni sua forma.

Il 5 nella smorfia: che significa?

Il numero 5 ha un significato particolare anche nella smorfia napoletana. Si identifica con ‘a mano, ossia la mano, un arto fondamentale che noi italiani utilizziamo tantissimo, perfino nella comunicazione verbale. Inoltre, la mano è il ‘mezzo’ che consente di prenderci cura di noi stessi e degli altri, ma è anche il simbolo di Cristo, “la mano destra di Dio“.

In base al disegno onirico, la mano può assumere significati positivi o negativi. Bisogna ricordare, infatti, che parliamo di un arto che è in grado di creare e, allo stesso tempo, distruggere.