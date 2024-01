Nel 2024 ci sarà una magnifica eclissi solare totale: ecco quando alzare gli occhi al cielo e da dove sarà completamente visibile.

L’eclissi solare totale, per appassionati di astronomia e non, è un evento imperdibile. Nel 2024 ce ne sarà una che, purtroppo, non sarà visibile ovunque. Inoltre, nei luoghi dove potrà essere ammirata non si verificherà nello stesso momento. Scopriamo tutti i dettagli.

Eclissi solare totale del 2024: quando si verificherà?

Quando la Luna passa direttamente tra la Terra e il Sole, oscurando la nostra stella e lasciando nell’oscurità una parte del Pianeta si verifica l’eclissi solare. Generalmente, ce ne sono tra le due e le cinque ogni anno, ma non sono tutte visibili a occhio nudo. Questo fenomeno si definisce totale quando il cielo diventa scuro come se fosse l’alba o il tramonto.

Nello specifico, durante l’eclissi solare totale, come suggerisce il nome, la Luna passa direttamente tra il Sole e la Terra, coprendo completamente la faccia della nostra stella. Di conseguenza, la luce diminuisce del tutto per poi tornare a brillare gradualmente. Solitamente, i fenomeni totali si verificano ogni 18 mesi circa. Nel 2024 l’eclissi solare completa si avrà lunedì 8 aprile.

Eclissi solare totale 2024: dove sarà osservabile a ‘occhio nudo’?

Purtroppo, l’eclissi solare totale dell’8 aprile 2024 non sarà visibile in tutto il mondo, ma solo nel Nord America. In un primo momento, il fenomeno sarà osservabile nel Messico settentrionale, poi dagli Stati Uniti fino all’estremità orientale del Canada. Stando a quanto sostengono gli esperti, le migliori città per assistere alla manifestazione astronomica sono Indianapolis, nell’Indiana, e Cleveland, nell’Ohio. Lo spettacolo, però, sarà apprezzabile anche da altri luoghi, come New York e la Cascate del Niagara.

Ricordiamo che l’eclissi solare non deve mai essere osservata senza un’adeguata protezione agli occhi. E’ consigliato usare degli occhiali speciali, creati proprio per assistere a fenomeni di questo tipo.